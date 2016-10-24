توقیف ۵۸ دستگاه موتورسیکلت طی ۴۸  ساعت گذشته در نهاوند

سرهنگ منصور ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه نیروی انتظامی شهرستان نهاوند طی ۴۸ ساعت گذشته در راستای اجرای دو طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل ترافیکی اقدام به توقیف ۵۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف کرده است.

وی بابیان اینکه برخی از این موتورسیکلت‌ها در مسیر مدارس اقدام به ایجاد مزاحمت برای دانش آموزان کرده‌اند، گفت: پلیس با هرگونه بی‌انظباطی اجتماعی که منجر به نقض حقوق شهروندی شود به شدت برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی نهاوند در ادامه نیز به توقیف چهار دستگاه خودرو طی ۴۸ ساعت گذشته در راستای همین طرح اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی خودروها که غالب رانندگان آن‌ها جوانان و نوجوانان هستند در ساعت نزدیک تعطیلی مدارس اقدام به مزاحمت و همچنین آلودگی صوتی در معابر شهری می‌کنند که در همین خصوص طی ۴۸ ساعت گذشته اقدامات مؤثری انجام‌شده است.

وی اظهار کرد: پلیس امنیت اجتماعی و همچنین پلیس راهور شهرستان نهاوند به‌صورت جدی برای اجرای این طرح با راکبان و رانندگان متخلف برخورد و وسیله آن‌ها را توقیف می‌کنند لذا خواهشمندیم شهروندان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نسبت به آموزه‌های دینی توجه داشته باشند چراکه تأثیر بسزایی در کاهش تخلفات دارند.