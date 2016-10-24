استفاده از رنگ برای تشخیص سرطان و بیماریهای خودایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی در بازدید از موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش گفت: درخصوص دستاوردهای این موسسه باید اطلاع رسانی گسترده تر و دقیق تری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: حاصل کارهای پژوهشی این موسسه تمام جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و به نحوی که قسمت های آشکار و ظواهر زندگی و در اجزایی که چندان عینی و مشهود نیستند نیز تاثیر گذار خواهد بود.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: بنابراین لازم است درمورد این دستاوردها اطلاع رسانی گسترده تر و دقیق تری صورت گیرد.

فرهادی به تاثیر این دستاوردها درعرصه علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: امروزه در پزشکی از رنگ برای تشخیص بیماری ها به خصوص سرطان ها و بیماری های خود ایمنی استفاده می شود.

وی عنوان کرد: این موسسه باید شاخص ترین مکان از نظر پژوهش، نوآوری و فناوری باشد و دستاوردهای پژوهشی آن به سمت کاربردی شدن سوق داده شود به گونه ای که مردم تاثیرات این پژوهش ها را در زندگی خود احساس کنند.

وزیر علوم در پاسخ به درخواست مسئولان این موسسه مبتنی بر ارتقا به پژوهشگاه گفت: باتوجه به پتانسیل ها و منحصر به فرد بودن این موسسه در کشور و دستاوردهای موثر و مفیدی که در حوزه فعالیت خود داشته است، به پرونده ارتقای این موسسه هرچه سریع تر رسیدگی می شود.