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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

کارشناس روابط عمومی محیط زیست استان همدان:

کتاب نخستین جشنواره عکس محیط زیست استان همدان منتشر شد

کتاب نخستین جشنواره عکس محیط زیست استان همدان منتشر شد

همدان - کارشناس روابط عمومی محیط زیست استان همدان از چاپ کتاب نخستین جشنواره عکس محیط زیست استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، سعیده آقاخانی اظهارداشت: کتاب نخستین جشنواره عکس محیط زیست استان همدان که خرداد ماه امسال برگزار و نمایشگاه های آثار برگزیده جشنواره در شهرستان های استان در حال برگزاری است، منتشر شد.

وی گفت: در این کتاب مراحل اجرایی جشنواره، آثار برگزیده و گزارش های تصویری جشنواره مستند سازی شده است.

کارشناس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: انتشار کتاب جشنواره عکس محیط زیست همدان به منظور مستند سازی این دوره جشنواره انجام شد و در اختیار برگزیدگان، داوران، ارگان ها و افراد ذیربط و همکار در جشنواره قرار می گیرد.

سعیده آقاخانی افزود: قوانین شرکت در جشنواره، فراخوان، مراحل برگزاری، گزارش های تصویری، آثار برگزیده، معرفی هیئت داوران و بیانیه داوران، بازتاب رسانه ای، نمایشگاه های جنبی و جلسات در این کتاب گنجانده شده است.

وی بیان کرد: نخستین جشنواره عکس محیط زیست استان همدان ۱۶ تا ۲۱ خرداد ماه ۹۵ با هدف ترویج حفظ محیط زیست، به تصویر کشیدن پتانسیل ها و داشته های طبیعی استان و تهیه آرشیوی از بهترین عکس های حیات وحش استان همدان برگزار شد و نمایشگاه های جنبی آثار برگزیده این جشنواره تا پایان آذر ماه  سال جاری در تمام شهرستان های همدان برگزار می شود.

کد مطلب 3804669

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