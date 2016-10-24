بیمه ها با وزارت بهداشت همراه نبودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در این پپام یادآور شد: اگر بیمه ها همراه بودند، امروز وضعیت بهداشت و درمان کشور و شرایط خدمت رسانی به ملت شریف مان اینگونه که هست، نبود.

متن کامل پیام وزیر بهداشت که با عنوان «وقتی عشق به میدان می آید» در صفحه شخصی خود منتشر کرده به شرح زیر است:



در سی و دومین سفر استانی دولت تدبیر و امید به نمایندگی از رئیس جمهور محترم به شهرهای زرندیه و ساوه رفتم. دیدارها و بازدیدهای مختلفی داشتم و در جلسات اداری شرکت کردم. مسئولان محلی و امامان جمعه نیز چون همیشه با لطف و محبت از زحمات همکارانم در مراکز بهداشتی و درمانی تقدیر کردند.



اما آنچه در این سفر خستگی از تنم به در کرد، اظهار لطف و محبت بی شائبه همکاران و همچنین مشاهده تلاش خستگی ناپذیر و کوشش بی دریغ جامعه پزشکی اعم از پزشکان، پرستاران، آزمایشگاهیان، ماماها، بهورزها، مراقبین سلامت و دیگر پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی بود. عزیزانی که فارغ از تمامی حواشی و به دور از جنجال ها و آنچه در فضای مجازی جریان دارد، فکر و ذکر و دغدغه شان تنها و تنها خدمت به هموطنان است.



پای صحبت هاشان که نشستم، دریافتم خوب میدانند طی سه سال گذشته چه راه سختی را در کنار هم طی کرده ایم و چه دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده است. شاید تنها دلیل اینکه علیرغم عدم دریافت کارانه طی چندین ماه گذشته همچنان با خلوصی مثال زدنی به خدمتی خالصانه مشغول هستند، همین درک عمیق و تحلیل صحیح باشد.

دوستانی که عشق به مردم در کلام شان، اشک در چشم می نشاند؛ عاشقانه کار می کنند و خوب می دانند گره های پدید آمده در مسیر خدمت، نه مشکلی خود ساخته که معضلی برآمده از عدم همراهی شریکان ما بوده است.

می دانند که اگر بیمه ها همراه بودند، امروز وضعیت بهداشت و درمان کشور و شرایط خدمت رسانی به ملت شریف مان این گونه که هست، نبود.

و من بر خود لازم می دانم از این تلاش و خدمت صادقانه سپاسگزاری کنم. هر چند می دانم از فضای مسموم بعضی از رسانه ها دلگیر هستید اما بدانید مهم، نگاه زیبای مردم است به آنچه شما انجام می دهید و اطمینان داشته باشید آنها قدرشناس زحماتتان خواهند بود. ما هم باید تمام توان، دانش و تجربه خود را به کار بندیم تا علیرغم تمام بداخلاقی ها، با یاری خداوند، مشکلات پیش رو رفع شود.