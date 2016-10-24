مقایسه جهانی ساعت کار کارمندان

ایسنا نوشت: هدف اصلی برنامه آمازون این است که معلوم شود آیا ۳۰ ساعت کار می‌تواند بهره‌وری بیشتری نسبت به ۴۰ ساعت کار در هفته داشته باشد. محققان از این ایده حمایت کرده‌اند، زیرا شواهد نشان می‌دهد بیشتر افراد پیش از اینکه خسته شوند، تنها به مدت چهار یا پنج ساعت می‌توانند روی یک وظیفه تمرکز کنند و پس از اینکه به اوج خستگی می‌رسند، عملکرد آنها ضعیف‌تر می‌شود.

شهروندان بعضی از کشورها مانند فرانسه و مجارستان مدتی است که ساعت کمتری کار کرده‌اند. یک تحقیقات جدید به بررسی متوسط ساعت کار سالانه به ازای هر فرد در ۱۸ کشور اروپایی و آمریکا پرداخته است. محققان داده مورد نیاز را از «نظرسنجی نیروی کار اروپایی»، «نظرسنجی جمعیت کنونی آمریکا» و «جرمن مایکروسنس" تهیه کرده‌اند.

پایگاه خبری بیزنس استاندارد فهرستی از کشورهایی را تهیه کرده که متوسط ساعات کار کارمندان در یک سال را نشان می‌دهد:

۱- ایتالیا: ۹۶۰ ساعت در سال (به طور متوسط ۲۰ ساعت در هفته با احتساب تعطیلات)

۲- فرانسه: ۱۰۰۷ ساعت در سال

۳- بلژیک: ۱۰۱۱ ساعت در سال

۴- لهستان: ۱۰۳۸ ساعت در سال

۵- آلمان: ۱۰۵۳ ساعت در سال

۶- مجارستان: ۱۰۶۱ ساعت در سال

۷- هلند: ۱۰۸۱ ساعت در سال

۸- اسپانیا: ۱۰۸۹ ساعت در سال

۹- نروژ: ۱۱۱۶ ساعت در سال

۱۰- سوئد: ۱۱۴۱ ساعت در سال

۱۱- انگلیس: ۱۱۴۳ ساعت در سال

۱۲- ایرلند: ۱۱۴۹ ساعت در سال

۱۳- یونان: ۱۱۶۱ ساعت در سال

۱۴- اتریش: ۱۱۷۷ ساعت در سال

۱۵- دانمارک: ۱۱۸۲ ساعت در سال

۱۶- پرتغال: ۱۱۹۱ ساعت در سال

۱۷- جمهوری چک: ۱۲۱۹ ساعت در سال

۱۸- سوییس: ۱۳۱۰ ساعت در سال