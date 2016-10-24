۸ هزار تن قیر رایگان برای آسفالت روستاهای اردبیل استفاده شد

فرهاد سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به اینکه موافقت‌نامه اجرای طرح هادی برای سال جاری مبادله شده است، تصریح کرد: در صورتی که امسال قیر رایگان اختصاص نمی‌یافت عملاً نمی‌توانستیم طرح هادی را پیش ببریم.

وی با تأکید به اینکه این تخصیص موجب اجرای بخشی از طرح هادی روستاها شد اضافه کرد: در واقع اجرای طرح هادی در استان با محدودیت‌های اعتباری مواجه است.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان از هزار و ۲۹ روستای بالای ۲۰ خانوار تنها در ۳۸۴ روستا طرح هادی اجرا شده است و تعداد روستاهایی که به دلیل محدودیت‌های مالی هنوز طرح هادی اجرا نشده قابل‌توجه است.

سبحانی با ابراز امیدواری برای اخذ مرحله دوم قیر رایگان افزود: طرح هادی یکی از زمینه‌های توسعه روستاها و عامل بازگشت ساکنان است.

وی تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در روستاهای که طرح هادی اجرا شده مهاجرت به مراتب کاهش یافته است.