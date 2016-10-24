خبرآنلاین نوشت:به اشتراک‌گذاری دیتای کاربران جی میل برای اهداف تبلیغاتی انتخابی / opt-in بوده است اما در سیاست جدید کاربرانی که قصد ساختن اکانت می‌کنند، باید قوانین جدید شامل به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی برای شرکت‌های تبلیغاتی را بپذیرند.



سال 2007 بود که گوگل کمپانی Doubleclick را خرید و همان زمان قول داد تا حریم خصوصی کاربران را نقض نکند و به همین خاطر روی اکانت کاربران با اجازه آنها دخل و تصرف می‌کرد اما ظاهراً دوران قول و وعده وعیدها به اتمام رسیده است و پروفایل کامل کاربران در اختیار اهداف تجاری قرار می‌گیرد.



اینکه کاربر چه چیزی را سرچ می‌کند و به چه چیزهایی علاقه دارد، روی چه صفحاتی کلیک می‌کند و کلاً رفتار اینترنتی کاربر از روی موتورها و خدمات و سرویس‌های گوگل تشخیص داده‌شده و برای اهداف تجاری در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار می‌گیرد.



مشکل اینجاست که اغلب کمپانی‌ها وعده می‌دهند که حریم خصوصی افراد را نقض نکنند اما عملاً این کار را انجام می‌دهند و این روزها به اشتراک‌گذاری دیتای کاربران برای چنین اهدافی عادی شده است. اخیراً واتس‌اَپ اعلام کرد دیتای کاربران را با کمپانی مالک خود یعنی فیس‌بوک به اشتراک می‌گذارد و سپس آلمان از واتس اپ خواست چنین کاری را برای کاربران آلمانی انجام ندهد.