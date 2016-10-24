کشف ۱۶۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در البرز/دستگیری ۶ سوداگر مرگ

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح این خبر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز مشخص شد که اعضای یک باند فعال در امر تهیه و فروش مواد مخدر قرار است یک محموله‌ مواد مخدر را توسط دو دستگاه تریلی از یکی از استان های شرقی کشور به تهران و البرز منتقل کنند.

وی افزود: طی هماهنگی های صورت گرفته با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد، مأموران به محورهای مواصلاتی «یزد - تهران» اعزام و محور مورد نظر را به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند و در نهایت تریلی های مورد نظر را در یک عملیات غافلگیرانه توقیف کردند.

سردار کامرانی صالح با بیان اینکه ماموران در بازرسی از خودروهای مذکور ۹۹ کیلوگرم حشیش و ۷۰ ‌گرم هروئین کشف کردند، گفت: در این رابطه چهار سوداگر مرگ دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

این مقام انتظامی در ادامه از کشف ۷۰ کیلو تریاک و دستگیری دو قاچاقچی مواد مخدر در عملیاتی دیگر خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر فعالیت دو سوداگر مرگ در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در منطقه گلشهر، ماموران پس از انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه توزیع کننده مواد مخدر را شناسایی کردند.

سردار کامرانی صالح گفت: در تحقیقات تکمیلی ماموران مشخص شد که این افراد به تازگی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را از شرق کشور تهیه و در مخفیگاه مذکور دپو کرده اند.

وی تصریح کرد: بلافاصله اکیپی از ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز با هماهنگی مقام قضائی به محل اعزام و پس از ورود به مخفیگاه متهمان از یک دستگاه خودرو پراید که در داخل پارکینگ پارک شده بود، تعداد هفت بسته بزرگ تریاک به وزن ۷۰ کیلو گرم که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به دستگیری دو متهم در این رابطه، گفت: مواد مکشوفه به همراه دو دستگاه خودرو به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان منتقل و به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.