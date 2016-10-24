به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «به یاد رضا رستمی» با موضوع گرامیداشت محمدرضا رستمی، روزنامه‌نگار فقید عرصه فرهنگ و هنر با تلاش همکاران رسانه‌ای آن مرحوم و با حضور فعالان رسانه‌ای حوزه فرهنگ و نیز الهه خسروی، همسر وی برگزار می‌شود.

در این برنامه علاوه بر سخنرانی نویسندگان و رسانه‌نگاران، تعدادی از یادداشت‌هایی مطبوعاتی که در فراق و سوگ این روزنامه‌نگار منتشر شده است نیز، توسط دوستانش خوانده می‌شود.

همچنین خوانش تعدادی از شعرهای منتشر نشده مرحوم محمدرضا رستمی و سعدی‌خوانی به یاد وی که شیخ شیراز را بسیار دوست می‌داشته است، از دیگر برنامه‌های این نشست خواهد بود.

نشست یادبود محمدرضا رستمی روز یکشنبه نهم آبان ساعت ۱۶ در محل سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ برگزار می‌شود.

یادآوری می‌شود، زنده‌یاد محمدرضا رستمی که پیش‌تر دبیر فرهنگ و هنر خبرآنلاین بود، شامگاه چهارشنبه ۲۸ مهرماه بعد از جراحی مغز در بیمارستان شهداء تجریش در تهران، دار فانی را وداع گفت.