به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی روز گذشته به خاطر مشکلات مالی از مربیگری تیم فوتبال سیاه‌جامگان مشهد استعفا داد. در پی این استعفا دستیاران فرهاد کاظمی هم که همراه او به مشهد رفته بودند از این تیم مشهدی جدا شدند.

با توجه به این استعفا عباس دهقانی که پیش از این هم در کادر فنی حضور داشت به صورت موقت مسئولیت فنی این تیم مشهدی به وی سپرده شده و قرار است تا انتخاب مربی جدید و روشن شدن تکلیف باشگاه او بازیکنان تیم را تمرین بدهد و در بازی برابر نفت نیز تیم را هدایت کند.

البته بازیکنان تیم سیاه‌جامگان تا مشخص شدن تکلیف این تیم حضور در تمرینات را تحریم کرده اند.