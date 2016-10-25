کتابخانه تاریخی شهید دستغیب به موزه نسخ خطی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی فارس، سومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز در سال جاری با حضور حیدر عالیشوندی فرماندار شیراز، سعیده ابراهیمی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس، احمد همتی بوشهری معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری، عزت‌الله رییسی عضو انجمن خیرین کتابخانه‌ساز استان فارس، نصرالله کیانی مدیرکل آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز، علی‌اصغر طالبان‌ عضو شورای اسلامی شهر شیراز، مهندس کمال پاک‌فطرت رییس شورای شهرستان شیراز و فاطمه صفری‌راد رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز در دفتر فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شیراز در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه کتابخانه‌ها در حقیقت مبنا و اعتبار فرهنگ این شهر است، اظهار داشت: خوشبختانه نگاه مسئولان شهر شیراز به مباحث فرهنگی و کتابخانه‌ها نگاهی مثبت است و به همین دلیل است که جلسات انجمن کتابخانه‌های عمومی با محوریت تبادل نظر درخصوص رفع مشکلات کتابخانه‌ها به صورت پی‌درپی برگزار می‌شود. حیدر عالیشوندی با تصریح اینکه بیشتر تلاش نهادهای فرهنگی در حوزه توسعه و تجهیز کتابخانه‌هاست، افزود: قانون با تصویب نیم‌درصد درآمد شهرداری‌ها در راستای جذب بودجه کتابخانه‌ها تمهیداتی را اندیشیده است؛ اما لازم است برای جذب این بودجه برنامه مدونی تنظیم شود.

وی یادآور شد: فرمانداری شیراز نیز در زمینه تأمین بودجه کتابخانه‌ها همکاری لازم را با اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس خواهد داشت.

رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز همچنین با اشاره به وضعیت خاص کتابخانه دستغیب نیز گفت: این کتابخانه قدیمی‌ترین کتابخانه شیراز است و با برنامه ریزی دقیق و بازسازی کامل آن می‌توان، این کتابخانه را به موزه تبدیل کرد.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس نیز در ادامه ضمن تشکر از فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز به دلیل حمایت‌های ایشان از کتابخانه‌ها در ماه‌های اخیر و همراهی و همدلی آن‌ها در پیشبرد امور کتابخانه‌ها، درخواست کرد فرمانداری شیراز از ماده ۱۸۰استانی، بودجه مناسب را برای ساخت کتابخانه مرکزی شیراز و کتابخانه عمومی صدرا اختصاص دهند.

سعیده ابراهیمی همچنین با اشاره به نیازهای کتابخانه عمومی بیان کرد: برخی از کتابخانه‌های شهرستان شیراز، به تعمیر، بهسازی، توسعه، تجهیز و تأمین منابع نیاز دارد که این نیاز در بخش‌های کودک بیشتر به چشم می‌خورد.

وی در ادامه به پتانسیل کتابخانه شهید دستغیب اشاره کرد و افزود: کتاب‌ها و نسخ های خطی گران‌بهایی به‌صورت پراکنده در کتابخانه‌های عمومی وجود دارد و لازم است که با برنامه‌ریزی مدون، تغییر و تحول چشمگیری در کتابخانه دستغیب ایجاد شود تا بتوان بخشی از این کتابخانه را به موزه کتاب‌ها و نسخ‌ خطی تبدیل کرد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز نیز در این جلسه با بیان اینکه شهر شیرا نیاز به فضای کتابخانه‌ای بیشتر دارد، بیان کرد: باتوجه به جمعیت و استقبال مردم در شهری چون شیراز تعداد کتابخانه‌ها و فرهنگسراهای موجود کافی نیست. نصرالله کیانی افزود: باید فرصتی فراهم شود که دانش‌آموزان بیش از پیش از کتابخانه‌ها استفاده کنند تا فرهنگ مطالعه در وجود دانش‌آموزان نهادینه شود. وی همچنین بیان کرد: شهرداری شیراز در چند سال اخیر اقدامات شایان توجهی انجام داده است؛ اما لازم است در خصوص ساخت کتابخانه‌های بزرگ و جذاب در بوستان‌ها نیز اقدام کند تا مردم در اوقات فراغت از وجود این کتابخانه‌ها بهره‌مند شود.

احمد همتی بوشهری معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز نیز در ادامه با اشاره به جایگاه بی‌بدیل کتابخانه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی و کاهش مشکلات اجتماعی بیان کرد: اگر بخواهیم هر مشکلی را حل کنیم باید یگ گام به عقب برداریم و ریشه‌های آن را از طریق فرهنگی شناسایی کرده و آن را اصلاح کنیم و این رسال مهم و فرهنگ‌سازی بر عهده کتاب و کتابخانه است.

در پایان درخصوص تخصیص بودجه به کتابخانه عمومی صدرا، پیگیری واگذاری زمین کتابخانه مرکزی شیراز و ۱۰کتابخانه جدید عمومی این شهر به اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس و پرداخت نیم‌درصد درآمد شهرداری شیراز بحث و تبادل‌نظر شد.