به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی ادیانی با اشاره به اهمیت خصوصی سازی باشگاههای ورزشی مانند استقلال و پرسولیس، گفت: امروزه دو باشگاه استقلال و پرسولیس از بودجه عمومی بهره مند میشوند که اصلا قابل توجیه نیست.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهمیت دادن به باشگاههای خاصی مانند سرخابیها تبعض قائل شدن بین مجموعه های ورزشی محسوب میشود، اظهار کرد: معتقدم چنین اتفاقی مغایر اصل سوم قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه سوءمدیریت مسئولان حوزه ورزش موجب شده تا باشگاههای ورزشی استقلال و پرسولیس امروزه با بدهیهای میلیاردی مواجه باشند و این امر آسیب بزرگی برای ورزش کشور بحساب میآید، ادامه داد: دولت باید از مجموعههای ورزشی حمایت کند ولی نباید اعلام مدیریت در باشگاههای ورزشی انجام دهد.
ادیانی ضمن تاکید بر اینکه خصوصیسازی سرخابیها مطالبه مردمی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: امروزه بسیاری از کشورهای موفق در حوزه ورزش خصوصا رشته فوتبال تجربه خوبی از خصوصی سازی مجموعههای ورزشی دارند و میتوان اذعان کرد باشگاههای برتر فوتبال در دنیا با چنین روشی مدیریت میشوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه انتقادات زیادی به عملکرد باشگاههایی همچون استقلال میشود، افزود: چنین باشگاههایی با انعقاد قراردادهای میلیاردی و بهره مندی از بودجه دولتی یا شبه دولتی نتوانستهاند خواستهها و انتظارات علاقه مندان و طرفداران فوتبال را برآورده کنند.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اهداف باشگاههای ورزشی استقلال و پرسولیس با اهداف حرفهای ورزش دنیا مغایر است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی میتواند با اعمال مدیریت مناسب از سویی موجب افزایش کیفیت فوتبال کشور شود و از سوی دیگر از انعقاد قراردادهای میلیاردی بدون نتیجه جلوگیری کند لذا مسئولان حوزه ورزش باید نسبت به تحقق این مهم توجه جدی داشته باشند.
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