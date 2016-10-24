۵ کشته و زخمی در اوکلاهاما در جدیدترین تیراندازی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پلیس آمریکا در جستجوی فردی است که با استفاده از یک قبضه سلاح کلاشینکوف دو تن از اعضای خانواده خود را به قتل رسانده و دو افسر پلیس و یک زن را نیز زخمی کرده است.

فرد مظنون که «مایکل وانس» ۳۸ ساله نام دارد متهم به سرقت نیز هست و به تازگی از زندان آزاد شده است.

وی به اتهام آزار جنسی مدتی را را در زندان سپری کرده است. پیشتر اعلام شده که بود که وانس اقدام به آدم ربایی کرده و یک زن را ربوده اما پلیس اوکلاهاما این موضوع را تائید نکرده است.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا موجب شده تا تیراندازی به سوی افراد در ایالات متحده امری مرسوم باشد و در این میان اقدام برخی از نمایندگان کنگره و کاخ سفید برای ایجاد محدودیت در زمینه فروش سلاح راه به جایی نبرده و ارتباط گسترده لابی سلاح در ایالات متحده با اعضای با نفوذ کنگره سبب شده تا فروش سلاح در آمریکا بدون هیچگونه مشکلی ادامه داشته باشد.

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوری که تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.

بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا در هر سال بیش از ۵۰۰ کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند.