مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با توجه به قابلیت‌های خوب زیستگاه‌های طبیعی فریدون‌شهر مانند بوئین میاندشت، داران و غیره اظهار داشت: یک منطقه شکار ممنوع در فریدون‌شهر در حال بررسی است تا پس از ثبت ویژگی‌های لازم به عنوان منطقه شکار ممنوع جزو مناطق حفاظت شده اصفهان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه امسال هیچ نوع پروانه شکاری در استان اصفهان صادر نشده است، بیان داشت: شکار در تمام مناطق اصفهان از زیستگاه‌های طبیعی تا مناطق حفاظت شده ممنوع است و بر این اساس یگان حفاظت محیط زیست استان در تمام نقاط اصفهان و نه فقط منطقه‌ای خاص به گشت‌زنی مشغول هستند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه برای قرار گرفتن یک منطقه در فهرست مناطق حفاظت شده باید از نظر ویژگی‌های طبیعی و گیاهان و حیوانات نادر ویژه باشد، به تهیه تصویر از سیاه گوش در بویین میاندشت برای نخستین بار و در شهریورماه امسال اشاره و تاکید کرد: این حیوان قدرت زندگی در نقاط مختلف آب و هوایی را بسته به طعمه و گونه دارد.

هشدار درباره کاهش تنوع زیستگاه‌های اصفهان

وی ادامه داد: هر حیوان خاص برای ثبت در یک منطقه خاص باید به شکل زنده دیده شود که تهیه تصویر از این سیاه گوش (کاراکال) به عنوان یک گونه بسیار ارزشمند با توجه به گزارشات قبلی مبنی بر زندگی این حیوان در بوئین بسیار مهم بوده است.

جمشیدیان با اشاره به اینکه این زیستگاه‌های این منطقه از نظر پرنده نیز مناسب است، گفت :باید به این نکته اشاره کنم که تنوع زیستگاه‌های اصفهان در گذشته بسیار بیشتر بوده است اما در اثر عدم حفاظت صحیح از محیط زیست این تنوع کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: فریدون‌شهر از معدود زیستگاه‌های بسیار خوبی اصفهان است که انواع گربه سانان، خرس، موش و کلاغ در آنها دیده شده و حالت طبیعی خود را حفظ کرده است.