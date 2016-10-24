به گزارش خبرنگار مهر، مجید شفیع‌پور در مراسم روز جهانی اقدام برای آب و هوا گفت: کشورهای پیشرفته به دلیل نیاز به توسعه، با رشد لجام گسیخته، پدیده موسوم به گازهای گلخانه ای را ایجاد کرده اند. موضوعی که با مشکلاتی که ایجاد کرد، در دسامبر ۲۰۱۵ به یک اجماع جهانی در توافقنامه پاریس منجر شد که ترسیم کننده مسیر جامعه جهانی تا پایان قرن ۲۱ است.

شفیع پور افزود: هدفگذاری این توافقنامه، تعدیل انتشار گازهای گلخانه ای است که بر اساس آن، افزایش دمای کره زمین باید به ۲ درجه محدود شود که البته ۱.۱ درجه سلسیوس از آن را تاکنون نسبت به پیش از انقلاب صنعتی پشت سر گذاشته ایم.

مدیر امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ۱۰ روز پیش در کیگالی روآندا هم برای مقابله با مواد از بین برنده لایه اوزن تصمیم گیری شد که گازهای HFC یا هیدروفلوروکربن ها را از چرخه خارج کنند.

وی اعلام کرد: جمهوری اسلامی تمهیدات نرم افزاری لازم برای این اقدامات را پشت سر گذاشته است و در آینده نزدیک با تصویب مجلس به توافقنامه پاریس خواهیم پیوست.

شفیع پور هشدار داد: با توجه به اقلیم گرم و خشک در غرب آسیا، ایران به جای یک درجه گرمایش جهانی، ۱.۵ درجه گرمایش را تجربه کرده است. اما عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این رهگذر در مقیاس منطقه ای الگو خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه ۷۱ سال از زمان تاسیس سازمان ملل متحد می گذرد، گفت: امروز که روز سازمان ملل هم هست، به عنوان روز جهانی اقدام برای آب و هوا انتخاب شده است و موضوع اقدام برای آب و هوا هدف سیزدهم از اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار SDG را به خود اختصاص داده است.