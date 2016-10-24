کشف محموله ۵۰ هزار عددی قرص ترامادول در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ احسانعلی آذر پودینه گفت: شب گذشته ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی تویوتا مشکوک شده و دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد و پس از مدتی تعقیب و گریز پلیسی با رها کردن بار قاچاق به خارج از خودرو، متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهم فراری ادامه دارد، تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این محموله ۵۰ هزار عدد قرص ترامادول قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.