  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان خبر داد:

کشف محموله ۵۰ هزار عددی قرص ترامادول در سراوان

کشف محموله ۵۰ هزار عددی قرص ترامادول در سراوان

زاهدان - فرمانده انتظامی شهرستان سراوان از کشف ۵۰ هزار عدد قرص ترامادول قاچاق در عملیات شبانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ احسانعلی آذر پودینه گفت: شب گذشته ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی تویوتا مشکوک شده و دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد و پس از مدتی تعقیب و گریز پلیسی با رها کردن بار قاچاق به خارج از خودرو، متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهم فراری ادامه دارد، تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این محموله ۵۰ هزار عدد قرص ترامادول قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

کد مطلب 3804759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها