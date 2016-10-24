برپایی نمایشگاه «سقاخانه: یک جنبش ملی» در مؤسسه صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «سقاخانه: یک جنبش ملی» با بیش از ۳۰ اثر در روز شنبه ۸ آبان‌ماه افتتاح می شود. در این نمایشگاه آثار کمتر دیده شده از هنرمندانی همچون حسین زنده رودی، صادق تبریزی، ناصر اویسی، مسعود عربشاهی، جعفر روح بخش و همچنین زنده یادان فرامرز پیل آرام، ضیاءالدین امامی و منصور قندریز در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

این نمایشگاه از روز ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۵، در نگارخانه خیال مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا، میزبان هنردوستان است و تا ۲۹ ماه جاری ادامه خواهد داشت.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه، می توانند روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۸، به نشانی خیابان ولی‌عصر (عج)، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مراجعه کنند.