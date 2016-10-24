اختصاص برنامه های نشاط آور به خبرنگاران خوزستانی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چنانی ظهر امروز دوشنبه در نشست هم اندیشی اظهار کرد: شکل صدور مجوز برای گروه های موسیقی پروسه قانونی مشخصی دارد و در حال حاضر با توجه به رویکرد موجود مدت زمان صدور مجوز از ۴۵ روز حتی به یک و دو هفته رسیده است.

وی افزود: شرکت های برگزار کننده موسیقی متخصص و از اهالی این هنر هستند و در خوزستان حدود ۹ شرکت داریم که متولی اخذ مجوز هستند. صدور مجوز در سالن های تا یک هزار و ۲۰۰ نفر را صدور مجوز داریم.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: صدور مجوز اجرای کنسرت را در زمان یک هفته ای هم داشتیم.

چنانی در پایان گفت: از طریق خانه مطبوعات بحث بلیط سینما و اجرای برنامه های نشاط آور را برای خبرنگاران در نظر گرفته و مجموعه بلیطی را به آنها ارائه می دهیم