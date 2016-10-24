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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

معاون هنری اداره کل ارشاد خوزستان خبر داد:

اختصاص برنامه های نشاط آور به خبرنگاران خوزستانی

اختصاص برنامه های نشاط آور به خبرنگاران خوزستانی

اهواز ـ معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از اختصاص برنامه های نشاط آور برای خبرنگاران استان از طریق خانه مطبوعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چنانی ظهر امروز دوشنبه در نشست هم اندیشی اظهار کرد: شکل صدور مجوز برای گروه های موسیقی پروسه قانونی مشخصی دارد و در حال حاضر با توجه به رویکرد موجود مدت زمان صدور مجوز از ۴۵ روز حتی به یک و دو هفته رسیده است.

وی افزود: شرکت های برگزار کننده موسیقی متخصص و از اهالی این هنر هستند و در خوزستان حدود ۹ شرکت داریم که متولی اخذ مجوز هستند. صدور مجوز در سالن های تا یک هزار و ۲۰۰ نفر را صدور مجوز داریم.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: صدور مجوز اجرای کنسرت را در زمان یک هفته ای هم داشتیم.

چنانی در پایان گفت: از طریق خانه مطبوعات بحث بلیط سینما و اجرای برنامه های نشاط آور را برای خبرنگاران در نظر گرفته و مجموعه بلیطی را به آنها ارائه می دهیم

کد مطلب 3804769

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