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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

ژنرال «دوستم» خط مقدم جنگ در «فاریاب» را ترک کرد

ژنرال «دوستم» خط مقدم جنگ در «فاریاب» را ترک کرد

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به دلیل همکاری نکردن مسئولان امنیتی شمال این کشور با وی، خط مقدم جنگ در ولایت فاریاب این کشور را ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از«آوا»، «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بعد از 10 روز اقامت در ولایت فاریاب و جنگ علیه طالبان در شهرستان «غورماچ» این ولایت، خط مقدم جنگ علیه طالبان را ترک کرد و قرار است به زودی به کابل بازگردد.

وی حدود 10 روز قبل با هماهنگی شورای امنیت ملی و شخص «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان برای سرکوب طالبان و به دست گرفتن رهبری جنگ به ولایت فاریاب رفت.

با این حال دوستم و نیروهای همراهش روز گذشته خط مقدم جنگ در شهرستان غورماچ ولایت فاریاب را ترک کرد و به «جوزجان» رفت.

گفته می شود که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از همکاری نکردن فرماندهان محلی و مسؤلان امنیتی در شمال  این کشور، جبهه جنگ در فاریاب را ترک کرده است.

ژنرال دوستم مدعی شده است که مسؤلان ارشد ارتش ملی افغانستان، پلیس ملی و نیروهای امنیتی در شمال این کشور برای نابودی طالبان با وی همکاری نکرده و دست به کارشکنی زده اند.

در همین حال برخی از گزارش ها حاکی از آن است که معاون اول ریاست جمهوری از مقامات مسئول امنیتی در شمال این کشور بارها درخواست کمک و تجهیزات نظامی کرده است اما هیچ یک از مقامات مسئول در این زمینه با وی همکاری نکرده اند.

کد مطلب 3804776

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