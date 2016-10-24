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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

در گفت و گو با مهر مطرح شد:

منطقه انرژی‌بر لامرد زیر مجموعه نخواهد ماند

منطقه انرژی‌بر لامرد زیر مجموعه نخواهد ماند

شیراز – معاون اقتصادی استاندار فارس گفت: در تلاش هستیم که طی برنامه ریزی های مختلف منطقه انرژی‌بر لامرد نیز دارای مدیریت کامل شده و زیر مجموعه نباشد.

یدالله رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه منطقه انرژی بر لامرد و پارسیان هردو زیر مجموعه بودند تاکید کرد: منطقه انرژی بر پارسیان توانستند خود را تفکیک کند و مدیریت کامل خود را به دست بیاورد.

وی ادامه داد: از روز گذشته نیز ما در تلاش هستیم که خود را از زیر مجموعه نهادی دیگر خارج کنیم.

معاون اقتصادی استاندار فارس تصریح کرد: به طور حتم تمام سیع و تلاش خود را در این راستا انجام خواهیم داد تا منطقه لامرد نیز زیر مجموعه نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته گزارش تفکیک منطقه انرژِی بر پارسیان در خبرگزاری مهر منتشر شده بود.

کد مطلب 3804788

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