  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

در اطلاعیه ای اعلام شد؛

شرط وزارت علوم برای برگزاری دوره های مجازی توسط دانشگاه آزاد

شرط وزارت علوم برای برگزاری دوره های مجازی توسط دانشگاه آزاد

وزارت علوم در خصوص برگزاری دوره های مجازی دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی صرفا می تواند در رشته های نظری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی واحد تهران مرکز نسبت به پذیرش دانشجو به شیوه الکترونیک (مجازی) اقدام کند.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

پیرو استعلام مکرر داوطلبان تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی در واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی به اطلاع می رساند: دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به پذیرش دانشجو به شیوه الکترونیک (مجازی) در رشته های نظری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در واحد تهران مرکز آن دانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

کد مطلب 3804807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها