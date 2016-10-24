شرط وزارت علوم برای برگزاری دوره های مجازی توسط دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی صرفا می تواند در رشته های نظری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی واحد تهران مرکز نسبت به پذیرش دانشجو به شیوه الکترونیک (مجازی) اقدام کند.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

پیرو استعلام مکرر داوطلبان تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی در واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی به اطلاع می رساند: دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به پذیرش دانشجو به شیوه الکترونیک (مجازی) در رشته های نظری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در واحد تهران مرکز آن دانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.