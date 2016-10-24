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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

پس از تیم استقلال؛

بازیکنان تیم فولاد خوزستان هم ممنوع المصاحبه شدند

بازیکنان تیم فولاد خوزستان هم ممنوع المصاحبه شدند

بعد از ممنوع المصاحبه شدن بازیکنان استقلال تهران از اهواز خبر می‌رسد که فولادی‌ها هم به همین مساله دچار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال استقلال روز گذشته تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از وارد شدن تیمش به هر گونه حاشیه قبل از بازی فولاد، همه اعضای تیمش را ممنوع المصاحبه کند. حال که سه روز به بازی آبی پوشان تهران و سرخ پوشان اهواز زمان داریم، از اهواز هم خبر می رسد، حریف استقلال نیز به همین مشکل دچار شده و همه بازیکنان فولاد قبل از بازی با استقلال ممنوع المصاحبه شدند.

به نظر می رسد روند ممنوع المصاحبه شدن در لیگ برتر افزایش پیدا کرده و حالا دامنه این پدیده از تهران به اهواز نیز رسیده است

کد مطلب 3804808

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