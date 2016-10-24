به گزارش خبرگزاری مهر، گالری ساربان از هفتم تا هفدهم آبان میزبان نقاشی‎های رضوان صادق زاده خواهد بود. صادق زاده استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه هنراست که پانزده نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و در بیش از ۱۰۰ نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی شرکت داشته است، جوایز مختلفی از بینال‌های نقاشی تهران و مسابقات بین‌المللی را در کارنامه خود دارد.

مضمون اغلب آثار وی برخاسته از تفکر شرقی بوده و از یک سو با الهام از اندیشه دائو و ذن شکل گرفته و از سوی دیگر ریشه در نگارگری ایرانی دارد. ترکیب بندی های ایستا و فضاهای خلوت آثار او سکوتی تأمل برانگیز را به تصویر می کشند که حامل شرقی و تجربه نظاره و مداقه است. چنانکه مهدی حسینی در یادداشتی بر نقاشی های رضوان صادق‌زاده، نوشته است: انسان در پرده های رضوان دارای شناسه معینی نیست. ولی به ظرافت، دارای هویت شرقی (بخوانید ایرانی) است. او متین و آرام است. به نرمی گام برمی دارد و مقاوم و ایستاده همچون صخره و درخت، نظاره گری پر طاقت است که بدون نیاز به تظاهر، خلوت و بی کرانگی را تجربه می کند. صادق زاده در پی آن نیست که به این پیکره های لطیف و خوش قواره وجهه ای جسمانی و نفسانی بخشد. این فقدان جسمیت و بی وزنی در پیوند مستقیم و مکمل فضاهای گسترده و کم اتفاق پیش روی آن ها قرار می گیرد. در این بین مخاطب نیز با اندک حضوری از وجود طبیعت: صخره، درخت یا دو پره سیب (که در عین حال تلنگری هوشمندانه به گناه نخستین و هبوط انسان است) و با یک بافت غنی از نور و رنگ روبه رو می شود. این گستره‌ ای کم اتفاق، هرچه به ظاهر کم نوا هستند، ولی دارای نیروی عظیم سکوت اند که مخاطب از ورای آن به خلوت اندیشه و درون سوق داده می شود و مانند فضاهای بی وزن هنرمند، انسان را به دنیایی آرام و متأمل هدایت می کند. نور و بافت در این آثار نه مبین حرکت متظاهر بیرونی، بلکه دارای توانی است که از آن به عنوان تأمل باطنی یاد می شود.

علاقمندان دیدن این نمایشگاه می توانند از هفتم تا هفدهم آبان همه روزه بجز سه شنبه ها، ساعت ۴ تا ۸ عصر، به گالری ساربان، واقع در سهروردی شمالی، هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، پلاک ۱۳۰ مراجعه کنند.