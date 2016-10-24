به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دهمین نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال تهران با هدف فراهم نمودن محیطی مناسب به منظور ایجاد کسب و کار، هم‌دلی و هم‌افزایی بین پدیدآورندگان آثار دیجیتالی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی و عرضه آسان محصولات فرهنگی دیجیتالی از ۳ تا ۷ آبان ماه در شبستان اصلی مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه ویژگی‌ها و آسیب‌های فضای مجازی در قالب اینفوگرافی و کتاب به منظور ارتقای دانش تخصصی و سواد رسانه‌ای در حوزه «خانواده، فناوری اطلاعات و فرصت‌ها و تهدیدهای آن» با همکاری استادان و صاحب‌نظران به نمایش گذاشته می‌شود.

نرم‌افزارهای سبک زندگی اسلامی، رزق حلال، آموزه‌های دفاع مقدس، سواد رسانه‌ای، تلفن همراه، اشیاء و میوه‌ها در قرآن، حکایت‌های قرآنی، راه بهشت از جمله نرم‌افزارهایی است که به همت فرهنگسرای گلستان تولید و در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

۴۰ عنوان فیلم کوتاه مرتبط با سواد رسانه‌ای و رسانه‌های دیجیتال تولید شده توسط این مرکز نیز در غرفه این فرهنگسرا در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

با توجه به تقارن این نمایشگاه با ایام محرم و رسالت عظیم امام حسین (ع)، فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، از جمله محصولات فرهنگی که توسط فرهنگسرای گستان توزیع می‌شود می‌توان به بروشورهای «امر به خوبی‌ها در فضای مجازی» اشاره کرد که به نقش ابزارهای نوین در امر به معروف، تولید محتوای فاخر، تلطیف و پاکسازی فضای مجازی می‌پردازد.