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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

داعش بیماران را از بیمارستان موصل بیرون می‌اندازد

داعش بیماران را از بیمارستان موصل بیرون می‌اندازد

منابع عراقی از بیرون انداختن دهها بیمار از بیمارستان موصل از سوی تکفیری ها به منظور درمان زخمی شدگان زیاد داعش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی اعلام کردند: تروریستهای داعش بیش از ۴۰ مریض در بیمارستان موصل را که در میان آنها افراد سالخورده وجود دارد، بیرون کرده اند.

این منابع بیان کردند: داعش امروز این افراد را از بیمارستان بیرون کرده است تا زخمی شدگان داعشی را که در جبهه های مختلف زخمی شده اند به این بیمارستان وارد کند.

به گفته این منابع، تعداد زخمی شدگان داعش زیاد است و معمولا این زخمی شدگان با خودروهای کیا حمل می شوند. اورژانس بیمارستان به برکه خون تبدیل شده است.

این منابع افزودند: داعش بیشتر اجساد خود را به مناطق کرانه راست موصل برای دفن کردن می برد.

کد مطلب 3804827

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