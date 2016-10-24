به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی اعلام کردند: تروریستهای داعش بیش از ۴۰ مریض در بیمارستان موصل را که در میان آنها افراد سالخورده وجود دارد، بیرون کرده اند.

این منابع بیان کردند: داعش امروز این افراد را از بیمارستان بیرون کرده است تا زخمی شدگان داعشی را که در جبهه های مختلف زخمی شده اند به این بیمارستان وارد کند.

به گفته این منابع، تعداد زخمی شدگان داعش زیاد است و معمولا این زخمی شدگان با خودروهای کیا حمل می شوند. اورژانس بیمارستان به برکه خون تبدیل شده است.

این منابع افزودند: داعش بیشتر اجساد خود را به مناطق کرانه راست موصل برای دفن کردن می برد.