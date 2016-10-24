به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تنگستانی عصر دوشنبه در حاشیه عملیات عمرانی زیر سازی کوچه‌ها و معابر روستایی لوحک با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم ساکن در روستاها اظهار داشت: دسترسی مردم به امکانات روز در مناطق روستایی از اولویت های مهم این بخشداری است و در این مدت فعالیت‌ها و اقدامات خوبی در روستاهای بخش آبدان صورت گرفته است.

تنگستانی افزود: هفته گذشته نیز عملیات عمرانی در سه روستای ملگه، گنوی و تنگ‌خوش انجام شده و رضایت‌مندی اهالی را به همراه داشت.

بخشدار آبدان تصریح کرد: عملیات عمرانی در این روستاها با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده روستاها انجام شده است.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار متر مربع در روستای ملگه، شش هزار مترمربع در روستای لوحک و چهار هزار متر مربع در روستای گنوی زیرسازی شده است.

تنگستانی با اشاره به مهمترین اقدامات صورت گرفته در روستاها افزود: فعالیت‌های خوبی در بخش معابر روستایی، گازرسانی، اجرای طرح هادی روستایی، حمایت از طرح‌های کشاورزی، ساخت مدارس به مردم روستاها صورت گرفته است.

وی از نگاه و حمایت‌های استاندار بوشهر و فرماندار شهرستان دیر نسبت به بخش آبدان تشکر کرد و گفت: خوشبختانه نگاه مدیران دولتی حمایت از مناطق روستایی ویژه است و به همین دلیل انتظار می‌رود که با ادامه این روند زمینه برای توسعه هرچه بهتر مناطق روستایی فراهم شود.