بهروز کارخانه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات هلال‌احمر همدان در ایام اربعین حسینی اظهار داشت: در کشور عراق انجام کارها بر عهده سازمان امداد و نجات و مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت است و نیازی به اعزام نیرو به عراق وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اگر نیرو و اکیپی درخواست شود، افراد به تهران اعزام و از آنجا به کشور عراق خواهند رفت، گفت: در حال حاضر اکیپ ۱۱ نفره درمان جمعیت هلال احمر همدان با توجه به درخواست صورت گرفته به تهران اعزام شده است.

مدیرعامل هلال‌احمر همدان با اشاره به فعالیت جمعیت هلال‌احمر در داخل استان گفت: به تمام مکان‌های اعلام شده از سوی استانداری همدان اعم از مساجد و حسینیه‌ها و سالن‌های ورزشی پتو و امکانات دیگر داده خواهد شد.

کارخانه‌ای عنوان کرد: در طول مسیر نیز پایگاه های اسکان‌های اضطراری آماده ارائه خدمات به زائران حرم حسینی هستند.

وی با توصیه به زائران عنوان کرد: سال گذشته بارش برف در همدان رخ داد که امیدواریم امسال هوای خوبی را شاهد باشیم اما زائران حسینی باید لباس‌های مناسب همراه داشته باشند.

مدیرعامل هلال‌احمر همدان عنوان کرد: همچنین تعدادی از پایگاه‌های جمعیت اقلام فرهنگی و تبلیغاتی را بین زائران توزیع می‌کنند که زائران می‌توانند از آن‌ها برای رفت و آمد و آگاهی بهتر از مسیر استفاده کنند.