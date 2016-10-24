اضافه شدن ۶۰۰ تخت به بیمارستان های حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آموزنده ظهر امروز دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر، اظهار کرد: حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان با ۳۱ تخت بیمارستان اروند، ۲۲۰ تخت بیمارستان طالقانی آبادان، ۴۰ تخت بیمارستان تخصصی قلب و ۲۶۰ تخت بیمارستان تخصصی شهید موسوی خرمشهر علاوه بر ۱۵۰ تخت بیمارستان تامین اجتماعی و بیمارستان نفت، جزو بهترین مناطق از نظر تخت بیمارستانی است.

وی از تجهیز مراکز درمانی حوزه پزشکی آبادان به بهترین و به روزترین تجهیرات پزشکی به عنوان دیگر عامل موثر در ارتقا سطح سلامت حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان اشاره کرد و گفت: اعتقاد دانشکده بر این است که باید بهترین تجهیزات دراختیار مجموعه از جمله جراحان قرار بگیرد تا جراحی که قصد انجام عمل خود در سایر مناطق استان را دارد با در نظر گرفتن فضا، تکنیک و وجود بهترین دستگاه های دنیا این منطقه را برای انجام عمل های جراحی خود انتخاب کند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، جذب نیروهای بومی به عنوان دستورالعمل را به عنوان دیگر مولفه منحصر به فرد این دانشکده دانست و گفت: دانشکده علوم پزشکی آبادان در گذشته ۱۵۰ دانشجو داشت که اینک شمار دانشجویان آن به یک هزار دانشجو افزایش یافته و برای اولین بار فرصت جذب فرزندان منطقه در این دانشکده فراهم شد که با وجود مخالفت های سازمان سنجش و مجموعه وزارت بهداشت خواسته خود را که بومی کردن سایر رشته های پیراپزشکی همچون پرستاری بود را اجرایی کردیم تا بچه های منطقه جذب بازار کار شوند.

آموزنده در ادامه، با اشاره به موقعیت جغرافیایی خرمشهر و هم مرز بودن این شهرستان با بصره عراق، افزود: خرمشهر در بخش درمان ویژگی خوبی با توجه به هم مرز بودن با کشور عراق دارد که می توان از این فرصت استفاده کرد.

آغاز رشد بخش بهداشت در سال جاری

وی همچنین از آغاز رشد بخش بهداشت در سال جاری خبر داد و گفت: در سال گذشته با تعیین اولویت ها بخش اوژانس به عنوان اولویت نخست تشخیص داده و کارهای بسیاری در تمام مراکز در این بخش انجام شد و در بخش بهداشت به دلیل حجم بالای کار در بخش اورژانس اقدام خاصی صورت نگرفت که امسال فعالیت در بخش بهداشت را نیز آغاز خواهیم کرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، آمادگی برای تعامل با سایر دستگاه ها را اعلام کرد و یادآور شد: اعتقاد من بر توسعه همه جانبه شهر است چرا که توسعه فضاهای شهری، آموزشی، تفریحی در کنار فضاهای حوزه سلامت برای ارتقای یک شهرستان مورد نیاز است و ما در کنار مجموعه شهری برای رسیدن به توسعه خواهیم بود.

آموزنده، دلایل انتخاب مجدد «فرشید بهشتی» به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر چنین برشمرد: توانایی، تخصص و سابقه کار فعالیت بهشتی در این حوزه، آشنایی کامل با مجموعه و فضای کاری عاملی برای انتخاب وی برای این مسئولیت بود.

وی در پایان بیان کرد: این اقدام می تواند از اتلاف زمان جلوگیری کند و این انتظار وجود دارد که نظام سلامت با قدرت و رشدی مضاعف ادامه داشته باشد.