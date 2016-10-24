واژگونی وانت پیکان در محور سرایان ۱۰ مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ حسین رضایی گفت: روز گذشته با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه وانت پیکان در محور اصلی کرغند-سرایان بلافاصله اکیپ پلیس راه و گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با بررسی صحنه مشاهده کردند یک دستگاه خودروی وانت پیکان به علت نامعلومی واژگون شده است که در این سانحه؛ راننده خودرو به همراه ۹ نفر دیگر از سرنشینان خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: کارشناس پلیس راه علت این حادثه را بی احتیاطی راننده خودرو وانت پیکان به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه اعلام کرد.

وی به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث تلخ و مرگبار نباشیم.