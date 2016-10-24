عملیات اجرایی شهرک صنعتی پتروشیمی در خمین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، محمدرضا نعمت زاده در مراسم عملیات اجرایی شهرک صنعتی صنایع پایین دستی پتروشیمی، گفت: ایجاد شهرک‌های صنعتی از آثار مثبتی است که بعد از انقلاب در کشور پایه ریزی شده و تاکنون بیش از ۷۵۰ شهرک صنعتی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی خمین با بیش از یک‌هزار هکتار فرصت مناسبی برای حضور سرمایه گذاران است، افزود: بخشودگی مالیات از امتیازات خوبی است که باید با استفاده از آن فعالان اقتصادی را برای سرمایه گذاری در این شهرک ترغیب کرد.

همچنین در حاشیه این مراسم علی یزدانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، گفت: شهرک صنعتی خمین از شهرک‌های صنعتی بسیار خوب در استان مرکزی است که تاکنون بیش از ۵۰ واحد صنعتی پروانه بهره برداری را برای فعالیت در این شهرک کسب کرده‌اند. وی ادامه داد: عملیات اجرایی شهرک صنعتی پایین دستی پتروشیمی در شهرک صنعتی خمین با مساحت حدود ۹۵‌ هکتار امروز در استان مرکزی آغاز شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خصوص امضای تفاهمنامه که در استانداری مرکزی به امضا رسید، اظهار داشت: در سفرهای رئیس جمهور به استان‌ها در بحث شرکت شهرک‌های صنعتی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط و استانداران تفاهم نامه‌هایی منعقد و بر مبنای آن تعهداتی را سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی ایران و استانداران متقبل می‌شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: در این تفاهمنامه در استان مرکزی ۶ موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در ارتباط با تقاطع غیر همسطح شهرک صنعتی شماره سه اراک(خیرآباد) مقرر شد با مشارکت واحدهای صنعتی در آن شهرک و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و استانداری مکان یابی آن انجام و سپس طراحی و عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی ادامه داد: همچنین ایجاد ۵ تصفیه خانه در پنج شهرستان و تکمیل زیرساخت در ۲۷، شهرک و ناحیه صنعتی با اعتباری بالغ بر ۸۰، میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی از دیگر بندهای این تفاهمنامه بشمار می‌رود.