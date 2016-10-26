مقصر دانستن دولت قبل نخ نما شده است/روحانی بدنبال پایگاه رای جدید

قاسم روانبخش فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سخنرانی ها و اقدامات اخیر آقای روحانی رنگ و بوی انتخاباتی دارد، گفت: نتایج نظرسنجی هایی که از میزان اقبال به آقای روحانی به دست آمده، در اختیار آقای رئیس جمهور قرار دارد و وی می داند که بر اساس این نظرسنجی ها، پایگاه رای خود را از دست داده است.

وی افزود: آقای روحانی رای لب مرزی که در سال ۹۲ به دست آورد و تنها با ۰.۷ درصد افزایش رای توانست رئیس جمهور شود را امروز و بعد از گذشت ۴ سال از دست داده است.

این فعال رسانه ای ادامه داد: آقای روحانی در سالهای ابتدایی دولت یازدهم برای سرپوش گذاشتن بر وعده هایی که نتوانست آن را عملی کند، دولت قبل را متهم کرد و کم کاری های کابینه خود را به گردن دولت قبلی انداخت. با این بهانه که چون آنها بد کار کرده اند، ما مجبوریم نواقص را جبران کنیم.

روانبخش گفت: امروز اما چند ماه بیشتر از دولت یازدهم باقی نمانده و اینکه مشکلات را به گردن دولت قبل بیندازند، نه راه چاره است و نه در بین مردم خریدار دارد. به همین خاطر آقای روحانی به دنبال اقدامات و یا سخنرانی هایی است تا سازمان رایی برای خود ایجاد کند.

عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی گفت: یکی از مهمترین جامعه مخاطبین روحانی برای ایجاد پایگاه غرب در انتخابات ۹۶، روحانیت، مراجع و کسانی است که انگیزه مذهبی دارند.

وی عنوان کرد: چون آقای روحانی می دانست که برگزاری کنسرت در قم خوشایند نیست و یا مسابقه فوتبال در شب عاشورا مورد قبول علما و مراجع نبوده، بعد از این اقدامات، اقدام به جابجایی وزرای ارشاد و ورزش کرد.

پیام های جابجایی وزرا برای اصولگرایان و اصلاح طلبان

روانبخش افزود: با این اقدام به علما پیام داد که به خاطر اهانتی که به ساحت قم و مراجع شده است، جنتی را برکار می کنم و چون قداست عاشورا زیر سوال رفته، وزیر ورزش را هم تغییر می دهیم و به خاطر بی بند و باری های مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز وزیر آموزش و پرورش جابجا شده است؛ این اقدامات آقای روحانی برای جامعه متدینین پیام داشت.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: رئیس جمهور به جای وزرای پیشین، چهره هایی را معرفی کرده که گرایش اصلاح طلبی تند دارند. ضمن اینکه پیش از این نیز به مجلس معرفی شده بودند اما نمایندگان به آنها رای اعتماد ندادند.

وی تصریح کرد: این اقدام آقای روحانی نیز برای اصلاح طلبان پیام داشت تا با معرفی این چهره ها در آستانه انتخابات پایگاه رای آنها را نیز برای خود جمع کند.

روانبخش گفت: آقای رئیس جمهور در این جابجایی خواست به مردم بفهماند که به دنبال اصلاح کابینه و فعال‌تر کردن وزرا هستند. در حالی که انتظار مردم بیش از همه ایجاد تغییر در تیم اقتصادی دولت بود.

وی ادامه داد: آقای روحانی خود می داند که اگر دست به تیم اقتصادی دولت بزند، اوضاع بدتر خواهد شد. به همین خاطر می خواهد بدون تغییر در تیم اقتصادی، از ایجاد هرگونه تنش در ماه های باقی مانده پرهیز کند.

تلاش دولت برای کاهش ظاهری تورم

روانبخش خاطرنشان کرد: دولت، انگشت بر فنر اقتصاد کشور گذاشته و آن را به سختی می فشارد تا تورم به ظاهر کاهش پیدا کند اما تغییر تیم اقتصادی این فنر را به ناگاه رها خواهد کرد و آقای روحانی برای جلوگیری از این مسئله تغییری در تیم اقتصادی ایجاد نمی کند.

این فعال رسانه ای ادامه داد: آقای روحانی وزرای فرهنگ، ورزش و آموزش را عزل کرد و برخلاف آنچه ادعا می شود، استعفایی در کار نبوده اما آقای رئیس جمهور صداقت این را نداشت که بگوید وزرا را عزل کردم، در حالی که رئیس دولت قبل این شجاعت را داشت که آقای متکی را در حین ماموریت عزل کند.

عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با اشاره به اینکه آقای رئیس جمهور این روزها بیش از همه در خصوص زنان و مسئله اشتغال آنها سخنرانی می کند، گفت: خانم ها بخش عمده ای از جامعه ما به حساب می آیند و امروز بهترین نسخه برای ایجاد پایگاه رای آقای روحانی را شاید خانم ها تشکیل دهند.

وی افزود: قانون امر به معروف و نهی از منکر از طرف مجلس تصویب و از طرف شورای نگهبان تائید شده است اما هنوز روی میز آقای روحانی خاک می خورد تا از این طریق در انتخابات ۹۶ کسانی که طالب آزادی های نامتعارف هستند، خود بخش عمده ای از پایگاه رای آقای روحانی را شامل شوند.

روانبخش با تاکید بر اینکه تمام این اقدامات و سخنان مصارف انتخاباتی دارد خاطرنشان کرد: پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری قرار نیست اتفاق خاصی از جانب آقای روحانی رخ دهد. وقتی کسی چهارسال فرصت داشته اما کاری نکرده، چطور می خواهد در چند ماه کاری انجام دهد؟