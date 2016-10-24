کاهش دمای هوا در آذربایجان غربی/ارتفاعات سفیدپوش می شود

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، نشان دهنده نفوذ امواج ناپایدار به استان از روز دوشنبه سوم آبان است افزود: در اثر فعالیت این امواج، ابتدا مناطق شمالی استان، و از روز سه شنبه اغلب نقاط استان شاهد ابرناکی، وزش باد و بارش باران خواهدبود.

وی ادامه داد: دراین راستا امروز هوای شهرهای استان کمی ابری بتدریج افزایش ابر و وزش باد؛ در برخی نقاط استان بارش باران، روز سه شنبه نیمه ابری گاهی ابری همراه با بارش باران و وزش باد؛ در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و روز چهارشنبه نیز قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر همراه با بارش باران و وزش باد؛ در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می شود.

صابری با اشاره به اینکه بر اثر بارش برف در ارتفاعات استان سفید پوش می شود گفت: بارش ها در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان به شکل برف بوده و پیش بینی می شود این ناپایداریها به تناوب تا روز پنجشنبه ادامه یابد.

رئیس پیش بینی اداره هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به توصیه های کشاورزی اداره کل هواشناسی استان افزود: کشاورزان در بخش زراعت باید در زمینه تسریع کشت گندم دیم، آبیاری گندم های کشت شده اقدام کرده و نیز در زمینه برداشت سیب زمینی، پیاز گوجه فرنگی و آفتابگردان و انتقال گوجه فرنگی های برداشت شده به انبار تعجیل کنند.

وی اضافه کرد: انتقال سریع محصولات برداشت شده به سرد خانه و انبار، تسریع در برداشت محصولات باغی به خصوص باغات انگور، آماده سازی زمین برای احداث باغات جدید بر اساس آنالیز خاک، استفاده از وسایل گرمازا و دود زا در باغات انگور در زمان افت دما , محلول پاشی باغات میوه(شارژجوانه به نسبت ۵ در ۱۰۰۰) از مهمترین توصیه های باغبانی است.

صابری مبارزه با موشهای مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم، رد یابی پروانه مینوز گوجه فرنگی در گلخانه ها- ضد عفونی بذور غلات قبل از کشت، جمع آوری بقایای گیاهی از سطح باغات و مزارع و سوزانیدن آنها در خارج از باغ از دیگر توصیه های بخش هواشناسی استان برشمرد.

رئیس پیش بینی اداره هواشناسی آذربایجان غربی اظهارداشت: فعالان در بخش صید و صیادی نیز با توجه پایان دوره رشد ماهیان گرمابی نسبت به برداشت و عرضه تدریجی اقدام کرده و نیز از هرگونه جابجایی و انتقال بچه ماهی های گرمابی به دلیل امکان بروز بیماریهای قارچی جلوگیری کنند.