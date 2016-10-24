احمد عطارنیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: درسال جاری ۶ هزار و ۲۶۲ نفر در آزمون‌های تعیین صلاحیت حرفه‌ای ثبت نام کرده‌اند که تعداد ۵ هزار و ۵۴۶۸ نفر در آزمون کتبی و عملی شرکت کرده و ۷۶ درصد این متقاضیان باکسب حد نصاب نمره قبولی موفق به اخذ گواهینامه مهارت شدند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان افزود: از تعداد کل معرفی شدگان جهت آزمون ۳ هزار و ۷۵۷ نفر زن و ۲ هزار و ۵۰۵ نفر مرد بوده‌اند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۱۵ نفر زن و ۱ هزار و ۶۷۶ نفر مرد حد نصاب نمره قبولی را در دو مرحله آزمون کتبی و عملی بدست آوردند.

وی صریح کرد: این آزمون‌ها در بیش از ۲۳۰ حرفه مهارتی در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی اجرا شد.

عطارنیا بیان داشت: آزمون‌های سنجش و ارزشیابی مهارت دربخش‌های مختلف مهارتی شامل مراکز دولتی، غیر دولتی، داوطلبان آزاد، تفاهمنامه‌ها، صنعت ساختمان، پادگان، زندان، صنایع، آموزش روستایی، عشایری، استاد شاگردی، جوار دانشگاهی و دیگر بخش‌ها بوده است.

وی افزود: گواهینامه‌های صادر شده دارای کد استاندارد بین المللی است و طبق تفاهمنامه‌های منعقده با مرکز ملی فرش ایران، سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی و تفاهمنامه در بخش صنعت ساختمان، دارندگان گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای می‌توانند از مزایای بیمه تامین اجتماعی نیز بهره‌مند شوند.