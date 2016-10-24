پروژه های شهری باید پیوست محیط زیست داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست شورای عالی استان‌ها و ادارات کل محیط زیست استان‌ها با تاکید بر لزوم ارتقای محیط زیست و توجه جدی شوراهای سراسر کشور به این موضوع گفت: نظارت از وظایف اصلی شوراهای سراسر کشور محسوب می‌شود و توجه به محیط زیست نیز از اولویت‌های امروز جامعه بشری محسوب می‌شود؛ لذا امیدواریم شوراها با اجرای رسالت اصلی خود یعنی نظارت در حفظ و ارتقاء محیط زیست کشور بکوشند.

وی افزود: محیط زیست از ارکان حیاتی کشور محسوب می‌شود؛ چراکه موفقیت شهروندان و طبیعت بستگی به سلامت محیط زیست دارد. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که طبیعت و محیط زیست را از گذشتگان تحویل گرفته‌ایم ولی این میراث را به خوبی به نسل آینده تحویل نداده و نمی‌دهیم. انسان‌ها به گونه‌ای زندگی کرده‌اند که موجب تخریب محیط زیست شده‌اند به طوری که یکی از مشکلات اصلی شهرها و روستاها حفاظت از محیط زیست است. امروز آب، هوا و خاک را آلوده کرده‌ایم و بی‌شک چیزی برای نابودی باقی نمانده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در حالی که انسان، موشک در هوا رها می‌کند و این موشک‌ها در جو زمین برگردان می‌شوند، نشان از این دارد که حتی جو زمین نیز آلوده شده است. عمق دریاها را تخریب می‌کنیم و این تخریب تاثیر بسزایی بر محیط زیست انسان‌ها خواهد داشت.

چمران با اشاره به مشکلات مدیریت پسماند در شهرهای شمالی کشور تاکید کرد: باید برای مدیریت پسماند در تمام نقاط کشور به ویژه شهرهای شمالی چاره‌ای بیاندیشیم. بی‌تردید امروز مدیریت شهری باید طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی در شهرها را همراه با پیوست‌های محیط زیستی عملیاتی کند. متاسفانه امروز صنایعی تولید می‌شود که از همان مبداء که کارخانه است به محیط زیست آسیب می‌زند تا هنگامی که برای مصرف به دست مردم برسد و در مرحله بعد به زباله و پسماند تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم انسان‌ها با آب، خاک و هوا تاکید کرد: بیش از هرچیز انسان به هوا نیاز دارد و متاسفانه بیش از هرچیز هوا را آلوده کرده‌ایم. امروز شوراها در موضوع حفظ سلامت محیط زیست می‌توانند با ارتباط مستقیمی که با مردم دارند، راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات زیست محیطی ارائه کنند. شوراها و شهرداری‌ها باید برای جلوگیری از مشکلات محیط زیستی تلاش کنند و به این نکته توجه داشته باشند که پروژه‌های شهری ارتباط مستقیمی با محیط زیست شهرها دارند. بی‌تردید باید در این مسیر پروژه‌هایی که به محیط زیست خسارت وارد می‌کند، مدیریت کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: یکی از عواملی که در جهت مثبت و منفی می‌تواند تاثیرگذار باشد، همین مدیریت پروژه‌های شهری است که باید ضمن داشتن پیوست‌های محیط زیستی در شهرها اجرایی شوند. باید مطالعات عمیقی بر روی پروژه‌ها داشته باشیم.

چمران با اشاره به وجود ناهنجاری‌های ناشی از شهرسازی مناسب تاکید کرد: متاسفانه امروز شهرسازی ناهنجاری‌هایی به همراه داشته که باعث ایجاد محیط‌های ناامن شده است، لذا باید مدیریت شهری بر اجرای پروژه‌ها نظارت دقیقی داشته باشد.

وی به تعطیلی شن و ماسه در منطقه ۱۸ تهران اشاره کرد و افزود: توانستیم با کمک سازمان محیط زیست تعطیلی این معادن را محقق کنیم، چراکه برای محیط زیست شهر تهران، خسارات و تبعات بسیار زیادی به همراه داشته است.

رئیس شورای عالی استان‌ها به تفاهم‌نامه شورای عالی استان‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست که حدود یک سال از امضای آن می‌گذرد اشاره کرد و افزود: متاسفانه آنگونه که می‌بایست مفاد این تفاهم‌نامه اجرایی نشده است لذا برای اجرای دقیق این تفاهم‌نامه نیازمند ایجاد هماهنگی‌های بیشتر هستیم.

چمران با تاکید بر نقش مردم برای مشارکت در حل مشکلات محیط زیستی شهرها و روستاها گفت: متاسفانه در حل مشکلات محیط زیستی عموما مردم را فراموش می‌کنیم در حالی که مردم می‌توانند نقش تاثیرگذاری در حل معضلات محیط زیستی داشته باشند.

وی ادامه داد: امروز در زمین‌های کشاورزی و روستاها، هویج و چغندر تولید می‌شود اما در هنگام برداشت، این محصول با خاک و ریشه به میادین میوه و تره‌بار شهرها فرستاده می‌شود که علاوه بر آلوده کردن میادین، خاک حاصلخیز روستاها را نیز جابه‌جا می‌کند و موجب تولید حجم انبوهی از زباله در شهرها می‌شود. این در شرایطی است که مدیریت پسماند در کشور با مشکلات بسیاری مواجه است که این مشکلات در شهرهای شمالی به شکل حادتری دیده می‌شود.