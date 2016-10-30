خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدحسین عابدی: دیرزمانی است که خیابانهای منتهی به میدان جمهوری اسلامی شاهرود با معضل سد معبر روبرو هستند و دراینبین شهروندان برای تردد با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند که در عین ناباوری این مقوله تا آنجا توسط مسئولان پیگیری نشده که امروز کسبه این شهر، پیادهرو را جزئی از ملک خود دانسته و حق دخل و تصرف در آن را در زمره حقوق حقه خود میدانند.
خیابان صدوقی صحنه جنگ مغازهها
ساعت هفت صبح است؛ آفتاب کمرنگ پائیزی سایه بخارِ بیرون آمده از دهان معدود افرادی که از خیابان عبور میکنند، را بهزور بر تن سرد آسفالت حک میکند، جز میوهفروشیها سایر مغازهها تعطیل هستند و از سرما میتوان با انگشتبر روی بخار شیشههایشان نقاشی کرد اما سکوت خیابان صدوقی شاهرود چندان دوامی نمیآورد.
چنددقیقهای صبر کافی است تا صدای بالا کشیدن کرکرههای مغازههای جنب خیابان چرت سرد صبحگاهی پرندگان را پاره کند و تنها لحظهای بعد قطار جعبههای میوه و ترهبار، هجوم سخت خود را بهقصد فتح پیادهرو آغاز میکنند و در تصرف سانتیمتر به سانتیمتر پیادهروی بیزبان رقابتی عجیب درمیگیرد.
ساعت هنوز ۷:۱۵ را نشان نداده که پیادهرو به تصرف مغازهداران شاهرودی درمیآید و لبخند رضایت پس از فتح بر لبانشان گویای همهچیز است.
سد معبر ریشه درگذشته دارد
دقایقی بعد و وقتی وارد مغازه ترهبار خیابان صدوقی که میشوی نخستین نکته قابلتوجه فضای بسیار باز انتهای مغازه است که میتوان تمام اجناس بیرون چیده شده را در آن جای داد و دراینبین یکی از میوهفروشان دلیل این امر را دیده نشدن اجناس توسط مشتریان میداند و میگوید: مشتری باید درخشش سیب و نارنگی را از دور ببیند تا جذب شود وگرنه در داخل مغازه من تعداد زیادی میوه را در این سالهای کاری دیدهام.
مردم از خدایشان است اجناس بیرون باشد و اینگونه کارشان زودتر راه میافتد چراکه فاصله بین خودرو تا میوههای تازه کم است. از این میوهفروش که میرحسینی نام دارد، میپرسم مردم دراینبین چه تقصیری دارند؟ و با خونسردی مضحکی میگوید: مردم از خدایشان است اجناس بیرون باشد و اینگونه کارشان زودتر راه میافتد چراکه فاصله بین خودرو تا میوههای تازه کم است از سوی دیگر اگر اجناس را بیرون نگذاریم مردم به داخل مغازه نمیآیند.
از او دلیل این استدلال را میپرسم و پاسخ میدهد: پدرم همینگونه کاسبی میکرد او همیشه میگفت ... حرفش را اینگونه قطع میکنم که یعنی خودتان امتحان نکردید که اجناس داخل مغازه با فروش چه نسبتی دارند، میگوید: خودم نه ولی مگر میشود قدیمیها بگویند و اشتباه باشد.
ترافیک را به سد معبر بیفزایید
چند قدمی از ۷:۳۰ صبح میگذرد، بوق خودروها نشاندهنده آغاز رقابت خودرویی رساندن فرزندان به مدارس است و دراینبین شلوغی خیابان صدوقی و شهدا که در حالت عادی هم در آنها ترافیک است چند برابر میشود نگاهی به خیابان شرایط را توصیف میکند پیاده را مغازهداران بستهاند، خیابان را خودروها و جمعیت در لابهلای این شلوغیها میخزند.
خیابان مصلی شاهرود هم وضعیتی بدتر دارد اینجا محل تجمع قصابها و ترهبار فروشان است و اوضاعی دگرگون دارد در برخی نقاط شهر قرار دادن چند کارتون و یا جعبه راه را بند میآورد اما در خیابان مصلا یخچال قصابیها در میان پیادهرو قرار دارد و بعضاً دو تا سه مترمربع از طول پیادهرو را مسدود کردهاند این مورد دیگر پدیدهای عادی است چراکه در شاهرود همه مدل سد معبر دیده میشود اما دیگر مغازهای در میان پیادهرو پدیدهای غریب به شمار میآید.
خیابان مصلی در تمام فصول محل عرضه پوست، کله پاچه، گوشت، ترهبار و مرغ زنده است و پیادهروهای تسخیرشده توسط قصابان محل، شستشوی کله گوسفند و تخلیه خونابه ته لگنهای قصابیها و وقتی این خون آبها در مسیر جوی سرازیری را میگیرند و پیش میروند بویی نامطبوع فضا را آکنده میکند و بازهم دراینبین خبری از مسئولان نیست.
یکی دیگر از موضوعات برخی مغازهها این است که تعریف سد معبر را تغییر داده اند، این افراد با اقدام به تسطیح، بتون کردن و سرامیک فرش پیاده رو، اختلاف سطح کف پیاده رو تا مغازه را جبران کرده تا بتواند از پیاده رو به عنوان پیشخوان مغازه بهره گیرند، این امر باعث شده تا در پیاده رو پلکانی ایجاد و عرصه را برای معولان و افراد مسن تنگ کند، نکته قابل توجه اما در این است که شهرداری نه تنها بر روی این گونه پیاده رو خواری چشم پوشیده، بلکه هیچ تذکری نمی دهد و این امر باعث شده تا این مغازه داران به پدیده ای نوظهور در سد معبر شهرستان بدل شوند که نمونه آن را با این وقاحت در جایی نمی توان یافت.
پیادهرو مال من است
یکی از خوبیهای شاهرود این است که برای تهیه گزارشهای مختلف از مدیریت شهری در هر پدیدهای مثل ترافیک، پارکینگ، سد معبر و... نیازی نیست خبرنگاری در سطح شهر سرگردان شود گوشه گوشه این شهر پر است از سعد معبر و این بار خیابان تهران و سمساری که توپهای ۵۰متری موکت، بوفه تزئینی، میز و صندلی را در میان پیاده قرار داده است.
علی، صاحب این سمساری میگوید: این پیاده رو مال ما است پدرم خدابیامرز آن را درست کرده و همانطور که میبینید کف آن موزاییک است و نه آسفالت فکر میکنید پول این موزاییکها را که داده است؟ خود ما مغازهداران؛ پس چرا نباید اجناسمان را بیرون بچینیم تازه من رعایت میکنم و خرده لوازم دستوپا گیر را بیرون قرار نمیدهم و امروز در پیادهرو همین یک یخچال، دو موکت، دو میز و چند صندلی که میبینید را قرار دادهام.
با این نحوه صحبت این سمسار شاهرودی بیم آن میرود که امروز و فردا از شهرداری و مردم شکایت نیز کند و یا بخواهد برای پیادهرو درب ورود و خروج قرار دهد اما از او میپرسم تابهحال شهرداری و سایر ارگانها به سراغت نیامدهاند؟ و میگوید: شاید در این سالها چند باری آمده باشند اما مگر من خلافی کردهام که بیایند؟ همه در پیادهرو وسایل میچینند نهتنها من ... میتوانید نگاه کنید و عکس بگیرید امروز صدی ۵۰ از مغازهها به چارچوب قانونی خود قانع نیستند.
ورود به پیادهرو ممنوع
آفتاب کمکم رخت میبندد اما همچنان پیادهروها در تصرف مغازهها هستند خیابان مدنی یا نادر سابق پاتوق موکت فروشهای شاهرود است و پیادهروهایش برای راه رفتن یک زوج جوان که میخواهند در کنار یکدیگر قدم بزنند مناسب نیست چراکه مدام صحنه پهن شدن و بسته شدن موکتی به عرض چهار مترمربع در طول روز تکرار میشود و باید حواست باشد تا کفشت را روی موکتها نگذاری وگرنه باید خسارت آنرا نیز پرداخت کنی.
عبور از برخی نقاط شهر امروز برایمان بسیار دشوار شده است پیادهروها مانند سنگرهای جنگی یکی پس از دیگری تسخیر میشوند. مدنی چند صباحی است به دلیل ساخت بلواری در میانه راه تنگتر از سابق نیز شده است و مردم باید برای خسارت پرداخت نکردن به موکت فروشیها از میان ماشینها عبور کنند در این میان اما خانمی که قصد پارک خودرویش را در کنار خیابان دارد توجهات را به خود جلب میکند.
بهسرعت یک پارک ساده به مشاجرهای بدل میشود و علت آن این است که موکت فروشی حتی پارک کنار خیابان را نیز به مردم اجازه نمیدهد اینها حتی پا را فراتر گذاشته و نهتنها پیادهرو خواری را بهحد اعلا رسانده بلکه خیابان را نیز به تصاحب خود درآوردهاند و در این میان یکی از اهالی خیابان قدوسی میگوید: من دچار معلولیت هستم و میترسم عصایم را بر روی یکی از این موکتها بگذارم.
حسن شریعتی ادامه میدهد: عبور از برخی نقاط شهر امروز برایمان بسیار دشوار شده است پیادهروها مانند سنگرهای جنگی یکی پس از دیگری تسخیر میشوند و اگر راهی خیابان شوی ممکن است با خودروها تصادف کنی درنهایت مدیریت شهری شاهرود برای ما معلولان اقدامی نمیکند.
انسداد پیادهرو کامل میشود
بازگشت به خیابان قدوسی نخستین مقصد است، مانند صبح؛ اما این بار بخار بیرون آمده از دهانها بیشتر از گذشته... شهر در امنوامان است و همچنان مغازهداران میدان را خالی نمیکنند، اینها حتی به پیادهروها مجال استراحت هم نمیدهند تا باز صبح دیگر و عملیاتی دیگر برای فتح آنها و مردم دراینبین بهسختی از لابهلای یکدیگر میگذرند.
یکی از شهروندان شاهرود درباره سد معبر میگوید: اگر سد معبر واقعی را میخواهید ببینید باید آخر شب وقتی این میوهفروشها در حال تعطیلی مغازههایشان هستند بیایید آنجا که تمام جعبههای میوههایشان را بیرون میآورند، خرابهایش را در جوی آب میریزند و تمام ظروفشان را با آب شرب میشویند سپس اقدام به شستشوی کف مغازهشان میکنند و آن زمان است که اصلاً پیادهرو بهکلی بند میآید و این انسداد بعضی وقتها تا یک ساعت به طول میانجامد چراکه مغازهداران بهصورت هماهنگ این کار را نمیکنند و یکی پس از دیگری و هرکدام کسری از ساعت مشغول مسدود کردن پیادهرو میشوند.
سید مجتبی میر قاسمی میافزاید: سالهاست از این محل عبور میکنم و تا زمانی که به یاد دارم وضعیت همین است که بوده و هیچگاه فکری به حال آن نشده است.
شهرداری با سد معبر مبارزه میکند
سد معبر یکشبه به وجود نیامده که یکشبه از بین برود شهر شاهرود نیز همانند دگرجاهای کشور با این پدیده نازیبا و معضل شهری مواجه است. برای بررسی بیشتر موضوع سد معبر باید به شهرداری رفت و در این میان امیر عرب اسماعیلی مسئول واحد سد معبر شهرداری شاهرود درباره سد معبر، میگوید: طبق تبصره دو ماده ۵۵قانون شهرداری بهصراحت سد معبر ممنوع است و شهرداری با آن برخورد میکند همچنین بازرسان واحدهای رفع سد معبر در قالب اکیپهای بازرسی ۲۴ساعت در طول شبانهروز در سطح شهر مشغول فعالیت هستند و بهمحض رؤیت پدیده سد معبر نسبت به رفع آنها اقدام میکنند و طی صورتجلسهای که تنظیمشده وسایلی که از معابر عمومی جمعآوری میشود به انبارهای شهرداری انتقال پیدا کند.
از او میپرسم بااینوجود نباید سد معبر در شاهرود وجود داشته باشد و او توضیح میدهد: به این شکل نیست اگر شهرداری بهتنهایی با سد معبر برخورد کند باز فردای همان روز، همان مغازهدار بساطش را بیرون میچیند لذا باید ریشهای با این موضوع برخورد کرد همچنین درزمینهٔ فرهنگسازی، تعامل بین دستگاهها، نظارت و ... باید اقداماتی صورت داد تا شاهد این مشکل نباشیم.
وی معتقد است: سد معبر یکشبه به وجود نیامده که یکشبه از بین برود شهر شاهرود نیز همانند دگرجاهای کشور با این پدیده نازیبا و معضل شهری مواجه است عمده مسائلی که در ارتباط با سد معبر با آن مواجه هستیم در هسته مرکزی و نقاط تجاری شهر مخصوصاً در خیابان تهران، خیابان شهید صدوقی و خیابان مصلی است چراکه این نقاط بافت قدیمی شهر محسوب شده و عمده کسبه در این چند تا خیابان فعالیت دارند.
رفع سد معبر تکلیف شهرداری است
مسئول واحد سد معبر شهرداری شاهرود همچنین میگوید: بحث سد معابر عمومی صرف مغازهداران و کسبه این خیابانها نیست دستفروشان و وانت دارانی که در سطح شهر تردد و اقدام به فروش محصولات خود میکنند که این هم بهنوعی سد معبر عمومی تلقی میشود لذا برای رفع یک مشکل در خیابان اگر وسیلهای چیده شده باشد و دستفروشی صورت گیرد همهروزه این اقدام انجام و وسایل را از سطح شهر جمعآوری و به انبار منتقل میکنیم.
اگر میخواهیم مشکل برطرف شود دستگاههای اجرایی باید در کار حضور پیدا کنند و تعداد افراد سودجو و متخلفی که از قانون فرار میکنند و با فحاشی و درگیری کار خود را توجیه میکنند برخورد محکمی انجام شود. عرب اسماعیلی معتقد است درست است که این تکلیف بر عهده ما است ولی مدیریت کلانشهر باید به این پدیده یک نگاه ویژه داشته باشد چراکه اغلب بعد از پاکسازی معابر مجدد شخص مبادرت به انجام کار میکند انتظار ما از سایر دستگاههای اجرای مانند نیروی انتظامی، اداره تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت، دادگستری، اتحادیهها و اتاق اصناف، سازمان صنعت معدن تجارت این ترجمانها هم بهنوعی در مواجه با این مصادیق هستند به کمک شهرداریها این مشکل را برای همیشه برطرف کنند.
وی البته درد دلهایی نیز دارد: متأسفانه هر زمان که مأموران برای اخطار و جمع وسایل سد معبر مراجعه میکنند بعضی از کسبه با مأموران درگیری ایجاد میکنند که با حضور کارکنان نیروی انتظامی کار مدیریت شد ما در راستای وظایف و اهدافی که داریم و قانون ما را تکلیف کرده هیچگونه مماشاتی نکرده و نمیکنیم و روی مواضع خود هستیم و اعلام میکنیم بهتنهایی قادر به رفع مشکل نیستیم و اگر میخواهیم مشکل برطرف شود دستگاههای اجرایی باید در کار حضور پیدا کنند و تعداد افراد سودجو و متخلفی که از قانون فرار میکنند و با فحاشی و درگیری کار خود را توجیه میکنند برخورد محکمی انجام شود که درس عبرتی برای دیگران شود.
رأفت اسلامی نیاز جامعه است
به نظر میرسد هیچگاه عزم جدی برای برطرف کردن سد معبر در شاهرود وجود نداشته است و مردم سالهای سال با این پدیده روبرو هستند هرچند برخی مانند علی قریبی، رئیس اتاق اصناف شاهرود معتقد هستند باید شهروندان با نگاه ترحمآمیز نسبت مغازهداران بنگرند چراکه اوضاع اقتصادی خراب است و اینها عمدتاً جوان هستند لذا کسبوکاری ندارند و نباید مانع فعالیت آنها شد.
وی همچنین میافزاید: با این مداخلههایی که مردم انجام میدهند و آن نگاه و رأفت اسلامی که نسبت به این موضوعات در جامعه است ما دچار مشکل میشویم و برخی از این افراد سودجو هم از این احساسات پاک سوءاستفاده میکنند و با تحت تأثیر قرار دادن جو عمومی مسائل خاص خود را دنبال میکنند چراکه رفع مشکل بیکار مردم دولت باتدبیر در سرلوحه کار نهادینه کرده است.
رئیس اتاق اصناف اما در پاسخ به این سؤال که در بین سد معبر گران عدهای سودجو نیز هستند، میگوید: در بحث دستفروشان کماکان قائل به ساماندهی هستیم ما هم به دنبالش هستیم که با تشکیل بازار روزها یا شب بازارها در اقصی نقاط شهر کار را انجام دهیم و برنامه داریم بخشی از این افراد را ساماندهی کنیم با مصوبه شورای اسلامی شهر بعد از جانمایی و برنامهریزی بتوانیم در خدمت این نوع از همشهریانی باشیم که از این طریق امرا معاش میکنند.
نباید بهحق مردم تجاوز کرد
مردم از مغازهدارهایی که سد معبر و تجاوز به حقوق شهروندان میکنند با چیدن وسایل در معابر عمومی چهره شهر را زشت میکنند مانع تردد شهروندان میشوند خرید نکنند. نظرات درباره سد معبر فراوان هستند اما همچنان این معضل در شاهرود بیداد میکند از رئیس اتاق اصناف شاهرود میپرسم آیا عزمی برای رفع این مشکل در شاهرود وجود دارد و او میگوید: در کارگروه مصوبهای داشتیم که ریاستش هم به عهده فرمانداری و دبیرخانهاش در شهرداری مستقر است اعضای این کارگروه بازدید میدانی داشته باشند و ما این کار را انجام دادیم از نمایندگان دستگاهها در این بازدید مشارکت کردن و نتیجه گزارشها بازرسی را در جلسه آینده کارگروه اعلام خواهد شد تا اتخاذ تصمیم درستی در این موضع شود.
قریبی همچنین میافزاید: بر اساس دفترچه لایحه خدمات وسایل ضبطشده از متخلفان در انبارها نگهداری میشود و صاحبان این وسایل وقتی مراجعه میکنند از آنها تعهدی گرفته میشود که این وسایل را در معبر عمومی نچینند فیش و نگهداری وسایل بر اساس قانون هزینهها را اخذ وسایل را به آنها تحویل میدهیم.
وی در ادامه نیز بیان میکند: مردم از مغازهدارهایی که سد معبر و تجاوز به حقوق شهروندان میکنند با چیدن وسایل در معابر عمومی چهره شهر را زشت میکنند مانع تردد شهروندان میشوند خرید نکنند خرید اینگونه اجناس از کسانی که به حقوق مردم تجاوز میکنند جایز نیست و مراجع عظام این کار را پسندیده نمیدانند.
عزمی برای رفع سد معبر در شاهرود نیست
بااینهمه نظرات مختلف به نظر میرسد همچنان عزمی جدی در شاهرود برای برطرف کردن سد معبر وجود ندارد از سوی دیگر این شهر مانند سایر شهرهای کوچک ایران اسلامی رابطه فامیلی و طایفهای گستردهای دارد و این امر ناخواسته بر تعاملات مدیریت شهری، نظم بخشیدن به امور صنفی و ... تأثیر میگذارد.
دراینبین اما مردم هستند که همچنان در پیچوخم پیادهروهای مانعگذاری شده که بعضی وقتها آدم را به یاد سواحل نرماندی فرانسه در جنگ جهانی دوم میاندازد درگیر هستند و در بین همه اقشار، معلولان ما که نیازمند تردد با ویلچر و یا عصا هستند بیش از همه با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند.
درنهایت باید به انتظار عزم راسخ شده مسئولان در مقوله سد معبر نشست تا آن زمان اما باید همچنان با بوی کلهپاچه و خونابههای قصابیهای ابتدای خیابان مصلا، سبزی گندیده و گوجه خراب خیابان قدوسی، نمای زشت موکت فروشیهای خیابان مدنی و مغازههایی که بستههای چیپس و پفکشان تا سینه انسان بالا میآیند، سر کرد.
عکاس: دریا ناظری
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