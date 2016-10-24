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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

دستگیری تامین کننده اصلی بزرگترین محموله قاچاق پرندگان در البرز

دستگیری تامین کننده اصلی بزرگترین محموله قاچاق پرندگان در البرز

در پی دستگیری بزرگترین قاچاقچی پرندگان در ماه گذشته، با انجام یک سلسله عملیات شناسایی و اطلاعاتی، تامین کننده اصلی این پرندگان قاچاق در البرز به دام افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، رضا جزینی زاده مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی شناسایی و دستگیری بزرگترین قاچاقچی پرندگان به نام الف.ر. در شهریورماه سال جاری و محموله ای به ارزشی بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال در استان البرز، با انجام یک سلسله عملیات شناسایی اطلاعاتی و با همکاری مراجع امنیتی و حراست البرز و توسط یگان محیط زیست استان البرز، فرد اصلی تامین کننده این پرندگان با ترتیب دادن یک معامله صوری ازیکی از استانهای شمالی به البرز کشانده شد و در هنگام وقوع جرم با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

وی افزود: مقدار زیادی پرنده وحشی از نوع فلامینگو و اردک سبز از وی ضبط و به یکی از مراکز نگهداری حیات وحش البرز منتقل شده است.

به گفته مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست، م.ر. از دلالان و فروشندگان و تامین کنندگان اصلی پرندگان نایاب در کشور است.

جزینی زاده تصریح کرد: براساس تاکید ریاست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر برخورد قانونی با هر نوع تخلف، اداره کل حراست با استفاده از توان و ظرفیت موجود در ستاد و استانها و با همکاری تنگاتنگ مراجع  امنیتی و قضایی، با کلیه افراد و باندهایی که به نوعی به حیات وحش کشور آسیب برسانند به طور جدی برخورد خواهد کرد.

۲۸ شهریور ماه امسال و طی دو عملیات جداگانه، بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی در البرز دستگیر شد و از این قاچاقچی بیش از ۳ هزار انواع پرنده وحشی، پرنده های آبزی و کنار آبزی زنده و ۲۰۰  طرفه و حیوانات تاکسیدرمی شده کشف وضبط شد.

کد مطلب 3804891
مسعود بربر

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