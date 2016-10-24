سرشماری نفوس و مسکن در تعیین اعتبارات قرچک تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زینت بخش ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد سرشماری شهرستان قرچک اظهار داشت: خوشبختانه روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان قرچک به خوبی در حال انجام است.

معاون هماهنگی و امور اجرایی سرشماری شهرستان قرچک افزود: در مرحله ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مردم شهرستان قرچک مشارکت بالایی را داشتند و امیدواریم روند فعالیت در مرحله دوم این طرح نیز به خوبی انجام پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن ادامه داد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن و دقت در انجام آن، برکات و دستاوردهای فراوانی را برای کشور به همراه داشته و از طرح های مهم ملی به شمار می رود.

زینت بخش یادآور شد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن و به دست آمدن اطلاعات و آمار درست و دقیق، به برنامه ریزان و تصمیم گیران در حوزه های مختلف کمک شایانی را خواهد کرد.

معاون هماهنگی و امور اجرایی سرشماری شهرستان قرچک متذکر شد: اجرای خوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن باید مورد توجه تمامی دست اندرکاران این طرح قرار گرفته و بدون تردید در اعتبارات اختصاصی به شهرستان قرچک در سال های آتی تأثیرگذار خواهد بود.