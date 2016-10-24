  1. استانها
  2. تهران
۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

معاون اجرایی سرشماری قرچک خبر داد:

سرشماری نفوس و مسکن در تعیین اعتبارات قرچک تأثیرگذار است

سرشماری نفوس و مسکن در تعیین اعتبارات قرچک تأثیرگذار است

قرچک-معاون هماهنگی و امور اجرایی سرشماری شهرستان قرچک گفت: اجرای خوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن در اعتبارات اختصاصی به قرچک در سال های آتی تأثیرگذار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زینت بخش ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد سرشماری شهرستان قرچک اظهار داشت: خوشبختانه روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان قرچک به خوبی در حال انجام است.

معاون هماهنگی و امور اجرایی سرشماری شهرستان قرچک افزود: در مرحله ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مردم شهرستان قرچک مشارکت بالایی را داشتند و امیدواریم روند فعالیت در مرحله دوم این طرح نیز به خوبی انجام پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن ادامه داد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن و دقت در انجام آن، برکات و دستاوردهای فراوانی را برای کشور به همراه داشته و از طرح های مهم ملی به شمار می رود.

زینت بخش یادآور شد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن و به دست آمدن اطلاعات و آمار درست و دقیق، به برنامه ریزان و تصمیم گیران در حوزه های مختلف کمک شایانی را خواهد کرد.

معاون هماهنگی و امور اجرایی سرشماری شهرستان قرچک متذکر شد: اجرای خوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن باید مورد توجه تمامی دست اندرکاران این طرح قرار گرفته و بدون تردید در اعتبارات اختصاصی به شهرستان قرچک در سال های آتی تأثیرگذار خواهد بود.

کد مطلب 3804905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها