تصادف در جهرم ۳ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم انصاری ظهر دوشنبه، گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف فوتی در جاده جهرم به سمت لارستان بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی چاه‌تیز و پلیس راه برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه ماموران پس از حضور در صحنه، مشاهده کردند که یک دستگاه مگان با یک دستگاه پژو ۲۰۶ برخورد کرده است، افزود: در این حادثه سه سرنشین پژو ۲۰۶ به علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند و رانندگان دو خودرو و هر سه سرنشین خودرو مگان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه را انحراف به چپ راننده خودرو پژو ۲۰۶ اعلام کردند.

انصاری از رانندگان خواست هنگام رانندگی هوشیاری کامل خود را حفظ کرده و با رعایت قوانین، ضامن سلامت خود و دیگران باشند.