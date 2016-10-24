  1. استانها
  2. فارس
۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

تصادف در جهرم ۳ کشته برجای گذاشت

تصادف در جهرم ۳ کشته برجای گذاشت

جهرم- فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو مگان با یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محور جهرم، سه نفر کشته و پنج نفر نیز روانه بیمارستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم انصاری ظهر دوشنبه، گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف فوتی در جاده جهرم به سمت لارستان بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی چاه‌تیز و پلیس راه برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه ماموران پس از حضور در صحنه، مشاهده کردند که یک دستگاه مگان با یک دستگاه پژو ۲۰۶ برخورد کرده است، افزود: در این حادثه سه سرنشین پژو ۲۰۶ به علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند و رانندگان دو خودرو و هر سه سرنشین خودرو مگان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه را  انحراف به چپ راننده خودرو پژو ۲۰۶ اعلام کردند.

انصاری از رانندگان خواست هنگام رانندگی هوشیاری کامل خود را حفظ کرده و با رعایت قوانین، ضامن سلامت خود و دیگران باشند.

کد مطلب 3804910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها