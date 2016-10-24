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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۴۰

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان خبر داد:

کشف ۶۰۰ موبایل و تبلت قاچاق در مرکز خریدی در اهواز

کشف ۶۰۰ موبایل و تبلت قاچاق در مرکز خریدی در اهواز

اهواز ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از کشف ۶۰۰ دستگاه موبایل و تبلت قاچاق در یک مرکز خرید در اهواز خبر داد.

رضا سعیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اطلاعات واصله در خصوص وجود تبلت و گوشی موبایل قاچاق در یکی از مراکز فروش در سطح شهر اهواز، عوامل نیروی انتظامی و کارشناسان تعزیرات حکومتی وارد عمل شدند.

وی افزود: در گشت زنی عوامل نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی در این مرکز خرید، بیش از ۶۰۰ دستگاه تبلت و گوشی قاچاق دریکی از مغازه‌های این مرکز خرید کشف و جمع آوری شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان عنوان کرد: بلافاصله پرونده به اداره تعزیرات حکومتی اهواز و شعبه هفتم ارجاع و  یک نفر متهم نیز در این زمینه شناسایی و دستگیر شد.

سعید در پایان یادآور شد: این فرد پس از تفهیم اتهام ، وثیقه ملکی به مبلغ بیش از ۶ میلیارد ریالی تودیع کرد تا اقدامات لازم و قانونی در خصوص پرونده مذکور صورت بگیرد.

کد مطلب 3804915

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