کشف ۶۰۰ موبایل و تبلت قاچاق در مرکز خریدی در اهواز

رضا سعیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اطلاعات واصله در خصوص وجود تبلت و گوشی موبایل قاچاق در یکی از مراکز فروش در سطح شهر اهواز، عوامل نیروی انتظامی و کارشناسان تعزیرات حکومتی وارد عمل شدند.

وی افزود: در گشت زنی عوامل نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی در این مرکز خرید، بیش از ۶۰۰ دستگاه تبلت و گوشی قاچاق دریکی از مغازه‌های این مرکز خرید کشف و جمع آوری شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان عنوان کرد: بلافاصله پرونده به اداره تعزیرات حکومتی اهواز و شعبه هفتم ارجاع و یک نفر متهم نیز در این زمینه شناسایی و دستگیر شد.

سعید در پایان یادآور شد: این فرد پس از تفهیم اتهام ، وثیقه ملکی به مبلغ بیش از ۶ میلیارد ریالی تودیع کرد تا اقدامات لازم و قانونی در خصوص پرونده مذکور صورت بگیرد.