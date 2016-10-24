جرائم خشن در شش ماه اول سال جاری در کشور ۴۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدشرقی ظهر امروز دوشنبه در حاشیه همایش فرماندهان پاسگاه ها و کلانتری های استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: روند کاهش وقوع جرائم خشن در سراسر کشور وجود داشته و آمارها نشان دهنده کاهش ۴۴ درصدی این گونه جرائم در شش ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در شش ماهه اول سال جاری در زمینه کاهش سایر آمار نیز وضعیت خوبی داشتیم به گونه ای که در سرق به عنف شاهد کاهش ۱۱ درصدی و در زمینه سرقت مسلحانه کاهش ۹ درصدی را شاهد هستیم.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با اشاره به افزایش مشارکت و همراهی مردم با پلیس، بیان کرد: بخش زیادی از موفقیت های کسب شده به دلیل همکاری و مشارکت مردم است و انتظار می رود که این روند به عنوان یک اولویت دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه چنین همکاری میان همیاران و نیروی انتظامی مشارکت مردم را در حفظ امنیت نشان می دهد، گفت: حفاظت از امنیت مراسم های ماه محرم بدون کوچکترین حادثه امنیتی در حالی که در کشورهای اطراف ایران نا امنی وجود دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به لزوم بهره مندی از شیوه های نوین در راستای مقابله با سرق اموال در سراسر کشور، عنوان کرد: برنامه ریزی هایی برای جلوگیری از این پدیده صورت گرفته است تا با کمک تکنولوژی و بخش خصوصی املاک و اماکن مراقبت شوند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا همچنین به وضعیت امنیت در استان کردستان اشاره کرد و افزود: شاخص های امنیتی در استان کردستان شرایط بهتری نسبت به قبل پیدا کرده است و امروز کردستان در حوزه امنیت یکی از استانهای برتر کشور است.

وی با اشاره به روند کاهشی وقوع جرائم مختلف در استان کردستان، یادآور شد: جرائم در بخش های مختلف در استان کردستان کاهش داشته است و این ناشی از انسجام ساختارهای انتظامی، قضایی، امنیتی و مردم در کنار هم است.

سردار شرقی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه اول امسال ۳۸ درصد جرائم خشن در کردستان کاهش یافته است، اظهار کرد: در این مدت شاهد کاهش سه درصدی سرقت در استان نیز بوده ایم و خوشبتانه در شش ماهه اول سال جاری هیچ سرقت مسلحانه ای در کردستان روی نداده است.

همایش فرماندهان پاسگاه ها و کلانتری های در استان کردستان و به مانند سایر نقاط کشور به منظور بررسی و تطبیق وضعیت پلیس پیشگیری با شرایط جامعه تشکیل شد و در آن استاندار کردستان نیز سخنرانی کرد.