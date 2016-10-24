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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

در جریان معاملات امروز؛

شاخص کل بورس ۱۹۸ واحد رشد کرد

شاخص کل بورس ۱۹۸ واحد رشد کرد

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان دادوستدهای امروز( دوشنبه) بازار سرمایه ۱۹۸ واحد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۷۹۴میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۹میلیارد تومان در ۷۰هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش ۱۹۸واحدی در ارتفاع ۷۸ هزار و ۵۶۸ واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی شپنا، فارس و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی اخابر، فولاد و کگل با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۷۰واحد، کل (هموزن) ۷۳واحد، قیمت (هموزن) ۵۹واحد، آزاد شناور ۱۸۸واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب ۹۸ و ۶۷۴واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۹۱ میلیون ورقه به ارزش ۱۱۶میلیارد تومان در ۳۰هزار نوبت، آیفکس ۲,۷واحد افت کرد و در ارتفاع ۸۲۶ واحد قرار گرفت.

کد مطلب 3804925

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