شاخص کل بورس ۱۹۸ واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۷۹۴میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۹میلیارد تومان در ۷۰هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش ۱۹۸واحدی در ارتفاع ۷۸ هزار و ۵۶۸ واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی شپنا، فارس و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی اخابر، فولاد و کگل با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۷۰واحد، کل (هموزن) ۷۳واحد، قیمت (هموزن) ۵۹واحد، آزاد شناور ۱۸۸واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب ۹۸ و ۶۷۴واحد رشد کردند.