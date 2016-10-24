انتساب مختومه کردن پرونده ها به رئیس قوه قضائیه کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بزرگداشت چهارم آبان سالروز اعتراض تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به تصویب لایحه کاپیتولاسیون، آن را نشان دهنده صلابت و تیزبینی امام (راحل) دانست و تصریح کرد: اگر کاپیتولاسیون محقق می شد، ملت و کشور ما به شدت تحقیر و تسلیم می شدند اما حضرت امام (ره) با افشاگری خود درباره این لایحه که آمریکایی ها پشت آن بودند، مانع از چنین فاجعه ای شدند.

رئیس قوه قضاییه افزود: در چنین روزی وقتی حضرت امام (ره) در مدرسه فیضیه حضور یافتند با اینکه سالروز میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) بود اما کلام خود را با «انا لله و انا الیه راجعون» آغاز کردند و به این ترتیب اندوه و ناراحتی خود و مردم را از تصویب چنین لایحه ای را نشان دادند. این امر ناشی از تیزبینی خاص و نور الهی بود که در وجود ایشان جریان داشت و به واسطه آن، جریان آینده را به خوبی رصد می کردند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امام با صلابت خود و ضمن برجسته سازی لوازم پذیرش کاپیتولاسیون، راه را برای انقلاب باز کردند و خلف صالح ایشان یعنی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز همین مسیر را تا به امروز طی کرده اند، خاطرنشان کرد: اصرار و تأکید ایشان بر لزوم مقابله با نفوذ دشمن بر اساس همین نگاه و تفکر است لذا همه مسئولان و مردم باید توجه داشته باشند که برای ادامه ایستادن مقابل سلطه طلبان به همان بصیرت و استقامت امام و رهبر معظم انقلاب نیاز داریم.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: امروز به یُمن ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل جریان سلطه، همانند یک سرو با قامت ایستاده می توانیم در منطقه و جهان سخن بگوییم. جریان مقاومت نیز امروز با اتکا به جمهوری اسلامی در منطقه پیشرو است و انشاء الله سلطه طلبان و اذناب آنها نظیر گروههای تروریستی تکفیری و سلفی از منطقه بیرون خواهند رفت.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: ملت ایران بیش از نیم قرن است که در مقابل انواع توطئه ها، کودتاها، ترورها، فتنه ها، جنگ نرم، نفوذها و تحریم ها ایستادگی کرده و مشخص است که کشورهای استعمارگر نمی‌خواهند چنین ملتی را تحمل کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولان و مردم باید نسبت به تحرکات دشمن و نفوذ آن حساس باشند، افزود: به حمدالله جبهه مقاومت در منطقه پیروز میدان است و جمهوری اسلامی با یاری رساندن به برادران خود در عراق و سوریه توانسته وظیفه خود را انجام دهد. امیدواریم خداوند توفیقات خود را نصیب ملت و دولت این کشورها کند تا بتوانند بنای ناصحیح کشورهای استعماری را در سرزمین های خود ویران ساخته و مسیر صحیح را ادامه دهند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به عملکرد آمریکایی ها و اروپایی ها که در برابر جنایت علیه مردم بی گناه یمن و نقض آشکار حقوق بشر در کشتار غیرنظامیان سکوت کرده اند، به عملیات آزادسازی موصل نیز اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها در این زمینه مرتب بهانه جویی می کنند و به دنبال یافتن راه فرار و نجات برای تروریست ها هستند. این امر نشان دهنده افول و سقوط اخلاقی آنها و همچنین رفتار غیرانسانی است که هرکجا منافعشان اقتضا کرد از خطرناک ترین گروههای تروریستی نیز حمایت می کنند و البته در جای دیگر داعیه دار حقوق بشر می شوند؛ غافل از اینکه مردم و افکار عمومی جهان متوجه چنین رفتارهایی هستند و آبرویی برای این کشورهای سلطه گر باقی نمانده است.

مدافعان به اصطلاح حقوق بشری اطلاعات خود را از ضد انقلاب فراری می گیرند

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به هجمه های سنگین اخیر علیه نظام و دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: هرچه این هجمه ها بیشتر می شود، متوجه می شویم که قوه قضاییه موثرتر عمل کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه این هجمه ها یک روز با بهانه های حقوق بشری و روز دیگر با طرح ادعاهای کذب صورت می گیرد، ادامه داد: مدافعان به اصطلاح حقوق بشری بسیاری از اطلاعات خود را از ضدانقلاب فراری، منافقین و عوامل موثر در فتنه دریافت می کنند در حالی که واضح است این گروه ها اطلاعات صحیح را ارائه نمی کنند. مشکل دیگر آنها در زمینه حقوق بشر به اصل و مبنای جمهوری اسلامی باز می گردد یعنی آنها با حکومت دینی مخالفند در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی از ابتدا تا انتها به حکومت دینی و حکومت الله پرداخته است. وقتی احکام نورانی قرآن و حدود اسلامی را ضد حقوق بشر می دانند دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند کاری برای آنها انجام دهد. ضمن اینکه توجه ندارند که در بسیاری از کشورهای مورد حمایتشان احکامی به مراتب شدیدتر اجرا می شود اما هیچ گاه ندای حقوق بشری به گوش نمی رسد.

انتساب مختومه کردن پرونده ها به رهبری و رئیس قوه قضائیه کذب است

رئیس دستگاه قضا افزود: در مورد برخی پرونده ها نیز دروغ های عجیب و غریب می شنویم. در حالی که میلیونها پرونده در دستگاه قضایی جریان دارد و روند طبیعی دادرسی خود را طی می کند، می بینیم که یک پرونده را رسانه ای می کنند و با طرح مطالب کذب نسبتهای دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می دهند. می گویند رئیس قوه قضاییه پرونده را مختومه کرده در حالی که طبق قانون جز در چارچوب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که پیش از این نیز در قالب ماده ۱۸ مطرح بود، رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده ندارد و هیچگاه هم چنین عملی واقع نشده است. بنابراین طرح چنین ادعاهایی کذب محض است.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: وقتی می بینیم که یک کانال ماهواره ای میلیونها دلار برای بمباران تبلیغاتی هزینه می کند و به خصوص علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده می زند مطمئن می شویم که مسیر درست را پیموده ایم وگرنه دشمن به این شکل دستپاچه و ناراحت نمی شد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان عالی قضایی، روسای دادگستری ها و دادستانها هشدار داد: همگی باید مراقب باشید و بدانید هجمه علیه قوه قضاییه، هجمه ساده ای نیست.

همکاری با رسانه های معاند معاونت در جرم است

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تأکید بر لزوم تعقیب قضایی افرادی که از داخل کشور با رسانه های معاند همکاری می کنند تصریح کرد: در عناد و دشمنی برخی رسانه ها در خارج از کشور تردیدی نیست اما کسانی که از داخل کشور به این قبیل رسانه ها کمک می کنند باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضدانقلاب مشخص شود. متأسفانه برخی از افراد در داخل با این رسانه ها مصاحبه می‌کنند و به نحوی به آنها کمک می‌کنند و در عین حال طلبکار هم هستند.

رئیس قوه قضاییه از بین بردن اعتماد عمومی نسبت به مسئولان کشور را از شیوه های قدیمی دشمن با دلارهای آمریکایی و سرمایه گذاری های صهیونیستی دانست و تأکید کرد: همه پرونده های قضایی مسیر طبیعی خود را طی می کنند. قوه قضاییه نیز با استقامت، صلابت و قاطعیت راه خود را ادامه خواهد داد و هرچه بیشتر هجمه و فشار وارد بیاورند ما به صحت کار خود بیشتر ایمان می آوریم.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سالروز درگذشت آیت الله مهدوی کنی، یاد و خاطره رئیس فقید مجلس خبرگان را گرامی داشت و اظهار کرد: مرحوم آیت الله مهدوی کنی در دوران قبل و بعد از انقلاب در مسیر خدمت به مردم و نظام، فداکاری های بسیاری کردند و نمونه یک رجل سیاسی و فرهنگی و روحانی مورد اعتماد مردم و رهبری بودند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به پایه گذاری دانشگاه امام صادق (ع) توسط آیت الله مهدوی کنی، این دانشگاه را معهدی علمی برای پرورش نیروهای مسلمان توصیف کرد و افزود: ایشان یاور صدیق رهبری بودند چنانکه وقتی در مجلس خبرگان به عنوان رئیس انتخاب شدند با وجود بیماری شدید، از حضور در این عرصه استنکاف نکردند و به انجام وظیفه پرداختند. علاوه بر این سخنان بسیار قاطع و محکمی نیز داشتند و در بیان انتقاد از برخی اشتباهات، حر بودند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سخنان آیت الله مهدوی کنی در باب نظارت بر رهبری اظهار کرد: ایشان سخن ماندگاری درباره نظارت بر رهبری داشتند که فرمودند نظارت بر رهبری نه به معنای بازخواست ایشان بلکه به مفهوم صیانت از رهبری است. این سخن به مذاق بسیاری خوش نیامد. امیدواریم این قبیل شخصیت ها بیشتر در جامعه شناسانده شوند چرا که اخلاص و فداکاری آنان نمونه بارز از یک زندگی خوبِ ایمانی است.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی ادامه بحث و بررسی پیرامون پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت و موادی از آن به تصویب رسید.