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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

وزیر ارتباطات خبر داد:

حل مشکل صدا و سیما با تولیدکنندگان محتوا/ طراحی روبات فیلترینگ

حل مشکل صدا و سیما با تولیدکنندگان محتوا/ طراحی روبات فیلترینگ

وزیر ارتباطات از حل مشکل صدا و سیما با تولیدکنندگان محتوا خبر داد و گفت: در صورت ادامه داشتن مشکل را در شورای عالی فضای مجازی مطرح و مورد بررسی قرار می دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در حاشیه همایش نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش هایی صداوسیما و تولید کنندگان محتوا گفت: مشکلات ما با صدا و سیما درون خانوادگی است. رئیس هیأت مدیریت شرکت زیرساخت و رئیس صداوسیما درباره حل این مشکلات با هم مذاکراتی داشتند من هم در حاشیه دولت صحبت خواهم کرد تا این موضوع حل شود.

وی تأکید کرد: درصدد رفع این چالش هستیم اما اگر نتیجه نداد این موضوع را در شورای عالی فضای مجازی مطرح و بررسی می کنیم.

واعظی همچنین با اشاره به طرح رجیستری موبایل، گفت: در کمیته ای که در آن وزار ارتباطات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق حضور دارند، چارچوبی را مشخص کردیم و قرار شد هر سه اپراتور رجیستری را به صورت آزمایشی انجام دهند.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: روباتی برای سایت های غیراخلاقی طراحی شده که عملیات مسدودسازی را انجام می دهد. زمان اجرای فاز اول فیلترینگ هوشمند یکی از سایت ها ۵ درصد محتوای غیراخلاقی داشت که به یک درصد کاهش یافت.

واعظی با اشاره به اتفاق اخیر درباره مخابرات گفت: شرکت مخابرات قصور خود را در اضافه دریافتی های این دوره پذیرفت و قرار شد اضافه دریافت ها پس داده شود.

وی افزود: براساس قانون ۳۳۰ دقیقه مکالمه حداقلی برای تلفن هایی در نظر گرفته ایم که اصلا کارکرد ندارند و این حق را به مخابرات می دهیم برای نگهداری این خطوط غیر از آبونمان، حداقل مکالمه را اعمال کند.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اشتباهی که در این دوره مخابرات مرتکب شد این بود که برای کسانیکه از خطوط استفاده داشتند نیز ، رقم حداقل مکالمه را اعمال کرده بود در حالیکه این رقم باید تنها از هفت هشت میلیون تلفن بلااستفاده دریافت می شد.

کد مطلب 3804941

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