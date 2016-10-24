شرکت «آراز سازه» هیچ ارتباطی با وزارت دفاع ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی گزارش ویژه‌ای اعلام کرد: مدیریت طرح های ملی، مدیریت اجرایی پروژه های مناطق پنجگانه کشور و شرکت مدیریت طرح های زیر ساختی و توسعه عمرانی آراز سازه و مدیر عامل آن هیچ ارتباطی با این وزارتخانه و سازمان های وابسته به آن ندارد.

در این گزارش آمده است: فردی با نام م. ر. الف خود را فرزند یکی از سرداران شهید و دارای مدرک دکترای عمران و فارغ التحصیل دانشگاه امام حسین(ع) معرفی و در اوایل شهریور ماه سال گذشته با مراجعه به یکی از شرکت های اقماری وزارت دفاع ادعا می کند در منطقه چشمه شور علی آباد قم مجری طرحی ملی با عنوان احداث سایتی چند منظوره می باشد. در این راستا متهم اقدام به اجاره دفتر کاری در خیابان ملاصدرا نموده و پس از نصب تابلویی تحت عنوان مدیریت طرح های ملی، مدیریت اجرایی پروژه های مناطق پنجگانه کشور شروع به فعالیت می‌کند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: وی به منظور موجه جلوه دادان پروژه، کارفرمای اصلی را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معرفی و با عنوان مدیریت طرح های ملی کشور اقدام به مکاتبه با بانک ها و شرکت های خصوصی نموده و از آنان درخواست می نماید تا اسناد مالی و ضمانت نامه ی بانکی خود را به ذینفعی وزارت دفاع و با شناسه ملی این وزارتخانه صادر کنند.

در این گزارش آمده است: با ورود سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع به موضوع مذکور و طی فرآیند اطلاعاتی و انجام استعلاماتی از مراجع مختلف مشخص گردید که وی فاقد مدرک دکترا است و هیچگونه ارتباط سببی و نسبی با سردار شهید مدعی شده نداشته و هیچ انتصابی به دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی کشور ندارد و عنوان مدیریت طرح های ملی و پروژه سایت چشمه شور علی آباد قم کاملاً واهی و جعلی می‌باشد.

این گزارش با اعلام اینکه متهم م. ر. الف در آبان ماه سال ۹۴ جهت انجام تحقیقات قضایی بازداشت و سپس با قرار وثیقه ۴۰ میلیارد ریالی اواخر بهمن ماه همان سال آزاد شده تا پرونده مراحل صدور قرار مجرمیت و سیر مراحل دادگاه وی دنبال گردد می افزاید: متهم م. ر. الف در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت نقدی و غیر نقدی از افراد حقیقی و شرکت های خصوصی اخذ و با ساخت مهری جعلی تحت نام وزارت دفاع اقدام به وصول برخی چک های صادره به نام این وزارتخانه نموده است.

در ادامه این گزارش آمده است: برابر رصد های اطلاعاتی بعمل آمده از سوی سازمان حفاظت اطلاعات وزات دفاع، متهم م. ر. الف در ابتدای سال ۹۵ و از طریق اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران شرکتی را با عنوان شرکت مدیریت طرح های زیر ساختی و توسعه عمرانی آراز سازه با مسئولیت محدود ثبت و دفتر آنرا در خیابان ملاصدرا تهران مجدداً بازگشایی نموده است.

این گزارش با بیان اینکه متهم م. ر. الف به تازگی اقدام به تعریف پروژه ای جدید با نام ابریشم در حوالی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نموده و با مصاحبه با برخی سایت های خبری ماهیت پروژه های خود را سایت نظامی با ۱۱۵ میلیون متر مکعب خاکبرداری به همراه ۱۴۴ کیلومتر کانال به عرض ۵۰ متر و عمق ۱۴ متر با بهره برداری وزارت دفاع که ۱۷ قطعه ۲ کیلومتری در ۴ ضلع این سایت وجود دارد اعلام می نماید، می افزاید: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیچگونه پروژه صنعتی، نظامی و غیر نظامی در منطقه چشم شور علی آباد قم و همچنین منطقه ی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نداشته و ندارد.

در انتهای این گزارش وزارت دفاع اعلام کرده است: دفتر مدیریت طرح های ملی، مدیریت اجرایی پروژه های مناطق پنجگانه کشور و شرکت مدیریت طرح های زیر ساختی و توسعه عمرانی آراز سازه و مدیر عامل آن هیچ ارتباطی با این وزارتخانه و سازمان های وابسته به آن ندارد و چنانچه فرد یا افراد حقیقی و حقوقی از شرکت مذکور و مدیر عامل آن شاکی می باشند مراتب را به دفتر ارتباطات مردمی این وزارتخانه نیز منعکس کنند.