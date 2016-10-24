کشت کلزا عملکرد مزارع را تا ۲۰ درصدافزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان تهران، عباس کشاورز اظهار داشت: کلزا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نیاز آبی این گیاه نسبت به گندم بسیار کمتر بوده و محصولی که پس از این گیاه در مزرعه کاشته می شود، از افزایش عملکرد ۱۵ تا ۲۰ درصدی برخوردار شده که این امر به تقویت بنیه مالی کشاورزان کمک شایانی می کند.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به اتمام زمان مقرر کشت، کشاورزان باید روند کشت کلزا را تسریع کنند تا محصول را پیش از شروع سرمای زمستانی هوا به مرحله رزت (مقاوم سازی گیاه) برسانند.

محمدحسین تاجیک مدیرجهاد کشاورزی ورامین در مورد سطح زیر کشت کلزای این شهرستان گفت:تاکنون حدود ۷۵۰ هکتار از اراضی شهرستان ورامین زیر کشت کلزا رفته است که پیش بینی می شود به طور میانگین، دوهزار و ۷۰۰ تن کلزا از این مزارع به دست آید.

وی درپایان متذکر شد: ورامین رتبه نخست کشت کلزا را در استان تهران به خود اختصاص داده است.