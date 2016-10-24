به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول ادیب بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید به اینکه هرگونه محموله گندم مشکوک مورد بازرسی و نظارت قرار میگیرد، تصریح کرد: با همکاری سایر دستگاهها در ماههای اخیر ۲۲۷ تن گندم غیر قابل مصرف انسانی توقیف شد.
وی افزود: هر چند علوم پزشکی به امحا گندمهای با مصرف غیرانسانی تأکید دارد اما به مصرف الکل سازی میرود.
مدیر غذای علوم پزشکی استان به استقرار اکیپهای بازرسی در کارخانههای آردسازی نیز اشاره کرد و گفت: بازرسان هرگونه تخلف از جمله مخلوط کردن گندم داخلی با خارجی را در اولین فرصت گزارش میدهند.
ادیب با اشاره به اینکه در یکی از شهرستانها متخلفان به دنبال این بودند دو کامیون گندم بذری را مخلوط کنند، ادامه داد: با تلاش بازرسان از این تخلف جلوگیری شد.
مدیر غذای علوم پزشکی استان در پاسخ به این سؤال که آیا گندمها به واقع آلوده بوده و به همین دلیل مصرف غیرانسانی دارد، اضافه کرد: هر چند ممکن است در پی آزمایش گندم مشکلی نداشته باشد اما به دلیل اینکه روند قانونی در واردات طی نشده است مصرف غیرانسانی نامگذاری میشود.
وی سالمترین محل نگهداری گندم را سیلو دانست و افزود: به غیر از آن گندم در هر کجا نگهداری شود سلامت لازم را نداشته و باید به مصرف غیرانسانی برسد.
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