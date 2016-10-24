ارتقای کیفیت ساخت و ساز با رعایت استفاده از مصالح استاندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید که در همایش سراسری ارتقای کیفیت ساخت و ساز در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما سخن میگفت، با بیان اینکه سهم بخش مسکن از سرمایه ثابت حدود ۳۰ درصد، از اشتغال مستمر حدود ۱۲ درصد، از تسهیلات بانکی حدود ۲۵ درصد و از گردش نقدینگی کل کشور بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است، افزود: سهم یک سومی تامین مسکن در سبد هزینه خانوادههای شهری و روستایی نشان میدهد که این موضوع باید به یکی از اولویتهای سیاستگذاریهای کلان کشور تبدیل شود.
جاوید با اشاره به نرخ ۷۰ درصدی جمعیت شهرنشین کشور، عرضه مسکن را موضوعی حائز اهمیت برای مدیران شهری دانست و افزود: از آنجا که صنعت ساختمان به طور مستقیم سبب تولید ۸۰۰ نوع شغل و به طور غیرمستقیم باعث ایجاد بیش از هزار نوع شغل در جامعه میشود، رونق این صنعت میتواند به ایجاد اشتغال موثر و پایدار کمک کند؛ به ویژه در کشوری که طی ۳ دهه اخیر دچار نرخ بالای بیکاری بوده است.
وی با بیان آنکه رونق بازار ساخت و ساز در کشور به دلیل افزایش فرصتهای شغلی و کاهش هزینه خانوار در موضوع تامین مسکن، مصداق عبارت یک تیر و چند نشان است، یادآور شد: بازار مسکن طی سالهای اخیر، علاوه بر تاثیر گرفتن از رشد جمعیت، تحت تاثیر کاهش بعد خانوار و افزایش تعداد خانوارها نیز بوده است چراکه کاهش بعد خانوار از حدود ۵ نفر به ۶/۳ نفر در کنار پدیدههای اجتماعی دیگری همچون افزایش طلاق و تعداد خانوادههای تک نفره، نیاز به مسکن مستقل را افزایش داده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به افزایش تعداد خانوارهای کشور از حدود ۲۱ میلیون خانواده در حال حاضر به حدود ۲۸ میلیون خانواده در افق سال ۱۴۰۴، بر لزوم برنامهریزی به منظور کاهش هزینه تامین مسکن در سبد خانوار تاکید کرد؛ به گفته وی موضوع کمبود مسکن موضوعی صرفا اقتصادی نبوده و عدم توجه به آن، اداره کشور را با چالشهایی جدی مواجه خواهد ساخت.
وی یادآور شد: سیاستگزاریهای عرصه ساخت و ساز باید به سمت افزایش عمر مفید بناها و همچنین افزایش تمایل مالکان به اجرای طرحهای بهسازی و مقاوم سازی به جای تخریب و نوسازی پیش برود.
جاوید تغییر مداوم آییننامههای فنی صنعت ساختمان در کشور را امری نامطلوب دانست و گفت: فارغ از تغییراتی که در نتیجه ارتقای فناوری و رشد علم در جهت روزآمد کردن ضوابط فنی ساخت و ساز انجام میشود، مدیران شهری و مدیران فعال در عرصه قوانین و مقررات ملی ساختمان نیز باید به دنبال به حداقل رساندن تغییرات آییننامههای کلان این صنعت طی یک دوره زمانی بلندمدت باشند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، مجموعه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، مشاوران و پیمانکاران را حلقه مکمل نظام فنی مهندسی ساختمان دانست و با بیان آنکه کیفیت تولیدات صنعت ساختمان باید از آنچه هست بهتر شود، یادآور شد: هرچند در طول یک دهه گذشته ارتقای مناسبی در کیفیت تولیدات این صنعت رخ داده است اما به نظر میرسد برای افزایش بیشتر کیفیت، باید نظارت پروژههای ساختمانی را از حالت حقیقی تک نفره خارج کرد و به نقش تکنسینها و کاردانهای فنی با تجربه در کنار مهندسان ناظر بها داد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، جاوید در بخش دیگری از سخنان خود با بیان آنکه توجه بیشتر به مولفههای معماری شهرهای تاریخی کشور همچون وجود میدانگاه، بازار، مسجد و ارگهای حاکمیتی و سکونتی در یک بهمپیوستگی معنادار امری راهگشا در ارتقای کیفیت ساخت و ساز میباشد، افزود: شناخت چنین مولفههایی و در آمیختن آنها با مقتضیات زندگی امروزی، امری حائز اهمیت است.
وی با اشاره به برخی از شاخصهای توسعه یافتگی شهر تهران طی یک دهه اخیر، رشد ۳۵ درصدی زیرساختهای شهر تهران طی این مدت را نشاندهنده تاثیر عزم جدی در ساختن افقهای روشن آینده دانست و افزود: اصلاح ساز و کارهای موجود و بهرهمندی بیشتر از سرمایههای انسانی، میتواند صنعت ساختمان را به جایگاه شایسته خود رهنمون کند.
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