ایلامی ها فردا منتظر بارش باران باشند

یوسف شیخ الملوکی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: نقشه های پیش یابی بیانگر ورود توده کم فشار به این استان از فردا سه شنبه است که این وضعیت تا پایان هفته نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این بارش ها بویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر در شهرستان های شمالی نمود بیشتری داشته و با توجه به اینکه در فصل پاییز قرار داریم احتمال رگباری بودن آنها بیشتر است ضمن اینکه در پی ورود این توده بارشی دمای هوا نیز تا چهار درجه کاهش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی ایلام تاکید کرد: کشاورزان استان باید هرچه سریع تر نسبت به جمع آوری محصولات خود اقدام کنند تا آسیبی در نتیجه بارش های رگباری به انها وارد نشود.

استان ایلام در سال آبی گذشته شاهد بارش های بسیار خوبی بود بطوریکه رکورد بارندگی در بسیاری از شهرستان استان به نسبت میانگین ۳۰ ساله شکسته شد.