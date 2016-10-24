تجلیل از ۱۰۰ حافظ قرآن در مجموعه انتظامی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، حجت‌الاسلام حجت‌الله نظری با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از ۱۰۰حافظ قرآن در همدان اظهار داشت: این افراد فردا و با حضور جانشین سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تجلیل می‌شوند.

وی با بیان اینکه این افراد از کارکنان ناجا و خانواده‌های آنها و حافظ یک جزء، سه جزء و پنج جزء از قرآن کریم هستند، گفت: سال گذشته ۳۵۰ حافظ قرآن در این سه بخش وجود داشت که امسال ۱۰۰ نفر از آنها تقدیر می‌شوند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی در همدان بابیان اینکه هر هفته جلسه انس با قرآن برای کارکنان ناجا برگزار می‌شود، از برگزاری جلسات صحیفه سجادیه و نهج‌البلاغه برای کارکنان ناجا خبر داد و اظهار داشت: کلاس‌های حفظ قرآن، درک مفاهیم، تجوید، روخوانی و روانخوانی نیز با حضور کارکنان برگزار می‌شود.

نظری با اشاره به برگزاری کلاس‌های قرآنی در دارالقرآن امام علی(ع) گفت: این کلاس‌ها صبح‌ها برای خانواده کارکنان ناجا و بعد از ظهرها برای کارکنان این مجموعه دایر است.