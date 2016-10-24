داعش قصد یورش مجدد به کرکوک با ۳۰۰ عامل انتحاری را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: سرکرده یورش داعش در بامداد جمعه گذشته به کرکوک که از سوی نیروهای عراقی بازداشت شده است به وجود طرح تکفیری ها برای یورش مجدد به کرکوک اشاره کرد.

این منبع بیان کرد: این سرکرده داعشی که تابعیت عراقی دارد در جریان اعترافات از طرح تکفیری ها با مشارکت ۳۰۰ عامل انتحاری برای یورش جدید به کرکوک خبر داد.

شایان ذکر است که منابع عراقی از بازداشت سرکرده یورش اخیر داعش به کرکوک خبر داده بودند و اعلام کردند که وی به مشارکت ۱۰۰ عامل انتحاری اعتراف کرده است.

در جریان یورش داعش، بسیاری از تکفیری ها کشته و هشت تن از سرکرده های داعش بازداشت شدند. در این میان ابی اسلام الانصاری طراح عملیات با گزارش مردمی بازداشت شد.